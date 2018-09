Astronautas comparten imágenes del tifón Trami que se acerca peligrosamente a Japón [Fotos]

París, Francia.- Entre las ventajas que tienen las personas que visitan la Estación Espacial Internacional se encuentra el poder tomar fotografías impresionantes de la superficie de la Tierra y ejemplo de esto son las instantáneas compartidas, en su cuenta oficial de Twitter, por el astronauta alemán Alexander Gerst, que muestran el ojo del tifon Trami, cuya magnitud abarca parte del océano Pacifico.

De acuerdo con Euro News, se espera que el fenómeno meteorológico llegue a las costas de Japón en las próximas horas y que en cuestión de días alcance la isla de Taiwán, se espera que cuando lo haga provoque ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora.

As if somebody pulled the planet’s gigantic plug. Staring down the eye of yet another fierce storm. Category 5 Super Typhoon Trami is unstoppable and heading for Japan and Taiwan. Be safe down there! #TyphoonTrami pic.twitter.com/4VmY2hhj2c

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 25 de septiembre de 2018