¿Qué fue lo qué ocurrió? La historia de Frida Sofía, la niña que no existió

Hasta el momento se han rescatado 11 menores de edad con vida, pero 19 niños murieron así como seis adultos, pero no hay rastro de Frida.

El rumor corrió como pólvora en redes sociales. Una pequeña niña llamada Frida Sofía había quedado atrapada en el interior del salón de inglés en el que recibía clases en el colegio Enrique Rébsamen, ubicado en Coapa, al sur de la capital y símbolo de la tragedia que ha dejado el temblor de 7.1 grados que sacudió el centro de México este martes.

Los primeros reportes indicaban que la menor se había refugiado en una mesa de mármol y había logrado pedir ayuda. Los rescatistas habían escuchado su voz y algunos reportes indicaban incluso algunos brigadistas habían podido comunicarse con la pequeña de quien se sabía que tenía 12 años. La historia generó ímpetu y esperanza, miles de ciudadanos se movilizaron para llevar ayuda y tratar de colaborar en el rescate de la menor.

En el transcurso de las horas, las autoridades confirmaron que 25 personas, 22 niños y tres adultos, habían muerto durante el sismo. Tres adultos y 11 menores han sido rescatados con vida de entre los escombros, pero los rescatistas sospechan que todavía hay menores atrapados en la escuela.

De entre todas estas historias, la de la pequeña Frida fue la que más resonó en medios de comunicación, especialmente en las principales televisoras. La menor habría movido la mano para comunicarse con los rescatistas, los sensores la habían detectado, una maestra había hablado con ella. Pero durante 36 horas nunca se supo nada de sus padres.

La escuela reportó también que en su lista de alumnas no había ninguna niña con dicho nombre. Finalmente, la duda que creció durante varias horas parece haber sido confirmada por la propia Marina. Frida Sofía no existe.

¿Qué fue lo qué pasó?

Este jueves, el almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, Subsecretario de Marina, dijo en mensaje a los medios, este día:

“Queremos puntualizar que con la versión que se sacó del nombre de una niña no tenemos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión y creemos, no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con Educación Pública, con delegación y con la escuela, y todos la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en hospital, y otros están su casa”.

Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de Marina, da a conocer el último informe de la situación en el Colegio #Rébsamen #FuerzaMéxico pic.twitter.com/WZWovD5YCE — FOROtv (@Foro_TV) 21 de septiembre de 2017

La historia de Frida Sofía fue difundida en cadena nacional principalmente por la cadena Televisa, televisora que se ha convertido en el principal foco de críticas tras las declaraciones del almirante Beltrán.

Sin embargo, las confusiones no sólo provinieron de la televisora, sino de los mismos mandos de la Marina Armada de México. El Oficial Mayor de Marina José Luis Vergara Ibarra dijo en entrevista con Milenio Televisión que, en efecto:

“Sabemos de una niña que sí sabemos, nos consta, que está viva y ella nos hace ver que tiene a otros niños con vida pero a nosotros no nos consta y que efectivamente que ella tenga la certeza de que así sea. Queremos manejar la información con mucha cautela, ya estamos muy cerca de llegar al rescate, tuvimos que cambiar la estrategia para hacer unos cortes, toda vez que el tiempo se vino encima y esperamos que en poco tiempo podamos estar rescatando a la niña y a quienes estén con ella. la cantidad de quienes estén con ella tenemos duda razonable en el sentido de que no nos consta, solo fue un decir de ella”.

Tras la confirmación de la inexistencia de la menor, Televisa ha emitido un posicionamiento sobre los hechos y ha asegurado que la información difundida fue corroborada o confirmada por mandos de la Marina, pero en redes sociales, usuarios ya condenan lo que califican como un “reality show” que se ha beneficiado de una tragedia que ha demostrado el lado más solidario de una nación cada vez más despierta.

La televisora aseguró que toda la información que su reportera en el colegio de Coapa, Danielle Dithurbide fue corroborada por personal de La Marina, mostrando evidencias que obligaron al Oficial Mayor a responder a una llamada telefónica para aclarar la situación.

“La información que dio Danielle Dithurbidees totalmente cierta, nosotros dimos la información”, indicó Almirante José Luis Vergara

¿Cuál es la explicación?

El nombre: Desde el primer momento la identificación de la persona que se encontraba en los escombros fue errónea. El nombre “Frida” habría sido dado por el rescatista como método de identificación, el Sofía, se cree surgió de algo que la pequeña habría dicho en su conversación. Durante la madrugada del miércoles, se aclaró que Frida Sofía no era el nombre de la niña.

Falta de comunicación: Los errores en la comunicación entre los rescatistas se hicieron evidentes durante la amplia cobertura mediática. La falta de detalles y la esperanza de encontrar a alguien con vida, intensificó el interés de la población.

La realidad es que “Frida Sofía” nunca existió. Todo fue una mentira. Ni como nombre, ni como niña. En realidad, la persona que se encuentra atrapada dentro de los escombros y que, hasta este momento, sigue con vida es una persona adulta.