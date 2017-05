Alertan que en el 2020 más del 20% de los mexicanos padecerá depresión

Expertos alertan que en el 2020 el 20 por ciento de los mexicanos padecerán algún tipo de depresión.

Ciudad de México .– El jefe del departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, Eduardo Calixto González, señaló que cerca del 25 millones de mexicanos padecerán algún tipo de depresión en el año 2020.

En declaraciones retomadas por Notimex, el especialista explicó que desde el 2007 se conceptualizó que para 2010 “íbamos a tener 10 por ciento de la población en el país con depresión y para 2020 se habló de 20 por ciento. Ninguna enfermedad iba a crecer ciento por ciento como lo está haciendo la depresión que incide en lo económico, que incide en lo político, que incide en lo social y que ahora está incidiendo en las poblaciones vulnerables que son los jóvenes”.

Por su parte en días pasados el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados reveló que unas 10 millones de personas en el país padecen depresión.

Para Calixto González la depresión es una de las enfermedades que más autolimita a las personas en lo económico, ya que las personas “pueden ir por la vida con un dolor en el pecho o con un problema pulmonar o de la presión, pero difícilmente una persona se acerca y te dice tengo depresión, ante esta circunstancia no sólo se deprime una persona, sino se deprimen varias”.

El funcionario explicó que se debe entender que no es malo tener depresión, “ya que es una enfermedad que hay que atender, es una enfermedad crónica que no podemos dejar desapercibida y que tenemos que atender no solamente al que tiene depresión sino a los que están alrededor, no sólo se enferma papá o mamá de depresión, se enferman sus hijos y quienes los rodean”.

Según el médico este factor tarde o temprano puede llevar a las personas a atentar contra su vida, por eso “es muy importante entender el padecimiento, darnos una explicación y estar atentos a la población vulnerable, para de esa forma intentar evitar alguna tragedia”.