Estudio indica que el 83% de los casos de autismo son heredados

Investigadores estadounidenses aseguran que los genes causantes del autismo se heredan, en la gran mayoría de los casos.

Nueva York, Estados Unidos .- Un estudio publicado en Journal of the American Medical Association, indica que el porcentaje de los casos donde la enfermedad del autismo es heredada es mayor a lo que se tenia registrado, indicó la investigación realizada por a Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai de Nueva York.

Los investigadores estudiaron los resultados obtenidos por científicos suecos con más de 2.6 millones de pares de hermanos, 37.570 parejas de gemelos y poco menos de un millón de parejas de hermanos. De todos ellos, 14.516 niños fueron diagnosticados con el trastorno del espectro autista, reportó The Independent.

Esto debido a que no estaban de acuerdo con el dato presentado en estudios anteriores que indicaban que el 38 por ciento de los diagnosticados con la enfermedad lo habían heredado.

Los resultados obtenidos por la institución estadounidense estimó que en el 83 por ciento de los casos el padecimiento mental fue heredado y se detalló que la influencia ambiental no compartida se estimó en el 17 por ciento.

Los autores del estudio dijeron: “Esta estimación es ligeramente inferior a la estimación de aproximadamente el 90 por ciento reportada en estudios gemelos anteriores y superior a la estimación del 38 por ciento reportada en un estudio gemelo de California, pero se estimó con mayor precisión.

En el texto se explica que este aumento del porcentaje se explica por que anteriormente para definir la presencia o ausencia de autismo, se utilizaba un conjunto de datos creado para tener en cuenta los efectos de tiempo en evento en los datos, “lo que puede haber reducido las estimaciones de heredabilidad”.

Por ello los científicos estadounidenses utilizaron otro método que previamente había demostrado su eficacia en este campo. Aun con estos datos los autores especificaron que se deben de realizar más estudios para conocer a fondo la influencia de los genes en esta condición ya que no se puede descartar la influencia de factores externos como la exposición prenatal a sustancias toxicas, el uso de químicos, la edad de los padres al momento de concebir, los hábitos de nutrición de la madre, infecciones durante el embarazo, entre otros.