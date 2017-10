Más de la mitad de las personas opta por continuar siendo amigo de su ex pareja: Estudio

En estudio determino que el 60 por ciento de las personas busca continuar frecuentado a sus ex parejas, aun cuando el final de la relación no haya sido por acuerdo mutuo.

Kansas, Estados Unidos .- Una investigación publicada en Personal Relationships, explica la investigación que realizaron psicólogos de la Universidad de Kansas donde desarrollaron una manera de examinar las razones por las que una persona querría continuar la amistad tras terminar una relación romántica.

Durante su estudio, que incluyó a más de 170 mujeres y más de 110 hombres, los expertos probaron esta nueva técnica de medición, que consistió en varios cuestionarios. En un segundo experimento, con cerca de 300 mujeres y casi 250 hombres, confirmaron que los cuestionarios funcionaban, confirmando los resultados anteriores.

De esta forma determinaron que hay cuatro posibles razones principales por las que alguien decide seguir siendo amigo de un ex después de una ruptura. La primera de ella es es la seguridad: una persona decide continuar la amistad con su ex pareja porque él o ella no quiere perder el apoyo emocional de su anterior compañero.

También se puede desear seguir en contacto con esa persona ya que esto puede implicar una ventaja económica o laboral. La tercera de las razones es la cortesia: “no desear dañar los sentimientos de las otras personas puede ser también un motivo de peso para mantener la amistad con la ex pareja”, explica el texto.

Y finalmente los encuestados se negaron a cortar las comunicaciones con sus ex novios, o novias, por que aún conservaban ciertos sentimientos románticos por ellos.

Los científicos encontraron que la razón por la que las personas deciden seguir siendo amigos tras la ruptura se asocia con el tiempo que durará la amistad y lo positivo que será para uno mismo.

Según Muy Interesante, dos de las razones por las que deseamos seguir siendo amigos de un ex están relacionadas con las necesidades emocionales y el resto son prácticas y cortesía, que representan los motivos no emocionales que están en última instancia vinculadas a una amistad más exitosa.