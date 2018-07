Mujeres con 5 hijos o más tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer

Una investigación reveló que tener muchos hijos aumenta una hormona que puede ser perjudicial para el cerebro en grandes cantidades, dando lugar a problemas cognitivos.

Tener más de cinco hijos aumenta el riesgo de padecer Alzheimer en un 70 por ciento en comparación con las mujeres que tienen menos bebés, según un nuevo estudio publicado en la revista Neurology.

Los investigadores creen que esto puede deberse al aumento en los niveles de la hormona estrógeno, lo cual ocurre hacia el final del embarazo. También encontraron que las mujeres que tuvieron un “embarazo incompleto”, o sea, un aborto espontáneo o un aborto planeado, tenían la mitad de probabilidades de desarrollar Alzheimer más tarde en la vida en comparación a las que sí lograron dar a luz.

El estudio se llevó a cabo en un total de 3 mil 549 mujeres en Corea del Sur y Grecia. Ellas proporcionaron información sobre su historia reproductiva, incluyendo cuántos niños y abortos habían tenido. También se les hicieron pruebas de memoria y habilidades de pensamiento para ver si habían desarrollado Alzheimer o su precursor, deterioro cognitivo leve.

Un total de 118 mujeres desarrollaron la enfermedad de Alzheimer y 896 mujeres desarrollaron deterioro cognitivo leve, y las mujeres que habían dado a luz a cinco o más niños tenían 70 por ciento más probabilidades de desarrollar Alzheimer que las mujeres que dieron a luz a menos niños.

De las 716 mujeres con cinco o más hijos, 59 desarrollaron Alzheimer, en comparación con 53 de las 2 mil 751 mujeres con menos hijos.

Los resultados se mantuvieron sin cambios luego de que los investigadores ajustaron otros factores como afecciones médicas, el uso de la terapia de reemplazo hormonal y la lactancia. Aquellas que habían experimentado un embarazo incompleto tenían un 50 por ciento de menor probabilidad de desarrollar Alzheimer en comparación a las mujeres que nunca habían tenido un embarazo incompleto.

De las 2 mil 375 mujeres que tuvieron un embarazo incompleto, 47 desarrollaron la enfermedad de Alzheimer, el 1.9 por ciento. Esto comparado con 71 de las mil 174 mujeres que nunca tuvieron un embarazo incompleto, lo que se traduce en el 6 por ciento.

En las pruebas de memoria y habilidades de pensamiento, las mujeres que tuvieron cinco o más hijos tenían puntajes más bajos que las mujeres que tuvieron menos hijos.

En una prueba donde la puntuación máxima es de 30 puntos y puntajes de 24 o más indican habilidades de pensamiento normal, y puntajes de 19 a 23 indican problemas cognitivos leves, las mujeres con cinco o más hijos tuvieron puntajes promedio de alrededor de 22 puntos, en comparación con un promedio de 26 puntos de las mujeres con menos de cinco hijos.

Los investigadores dijeron que varios factores podrían ser responsables, incluido un gran aumento en la hormona estrógeno, que puede ser protectora en dosis más pequeñas pero dañina en grandes cantidades.

El equipo de científicos, originarios de Corea del Sur afirmó que los estrógenos pueden ofrecer un efecto protector en las primeras semanas de embarazo, estimulando el cerebro.

El Dr. Ki Woong Kim de la Universidad Nacional de Seúl en Seúl y autor del estudio, dijo: “Los niveles de estrógeno se duplican en la octava semana de embarazo antes de subir hasta 40 veces el nivel máximo normal”. Agregó que las mujeres que no completaron el embarazo podrían experimentar “niveles moderadamente elevados de estrógeno”.

Mujeres no deben preocuparse de desarrollar Alzheimer por tener varios hijos

Sin embargo, hay quienes no están completamente de acuerdo con los resultados mostrados por este estudio. El Dr. Doug Brown, jefe de política e investigador de la Alzheimer’s Society, dijo: “Sabemos que las mujeres corren más riesgo de desarrollar demencia que los hombres, pero aún no sabemos por qué, y dado que es el único de los diez principales motivos de muerte que podemos ‘tratar o curar’, la investigación de este tipo es vital para comprender mejor qué causa la demencia y cómo podemos reducir ese riesgo”.

“Estos investigadores sugieren que el cambio de los niveles de estrógeno durante el embarazo puede proteger contra la demencia o causar, si son cantidades altas, daños cognitivos, pero es una relación muy compleja y, hasta ahora, los ensayos que utilizan la terapia de reemplazo hormonal para combatir estos males no han sido concluyentes. También hay límites en la forma en que se recopilaron estos datos, como no comparar a las personas que han estado embarazadas con personas que no lo han estado, por lo que es difícil comprender por completo cómo el embarazo y el parto afectan el riesgo de demencia”.

“Esta investigación no debe dar a las mujeres que han dado a luz varias veces ninguna causa de preocupación; sí resalta vínculos interesantes entre el cambio de los niveles de hormonas y el riesgo de demencia, pero todavía hay demasiadas preguntas sin respuesta”.

