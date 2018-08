Millonarios están congelando sus cerebros con la esperanza de renacer en el futuro

La nueva moda entre aquellos que buscan la inmortalidad es congelar sus cerebros por costos de hasta 100 mil dólares, (casi millones de pesos) con la esperanza de renacer en 200 años.

La criogenia, que implica congelación profunda del cuerpo a -196°C (-321°F), se considera cada vez más como una forma de vencer la muerte.

Un hombre de negocios cree que despertará en el futuro y “experimentará una vida completamente nueva” después de haber hecho colocar su cabeza en el cuerpo de otro ser humano. El hombre, de nacionalidad británica y quien desea mantenerse anónimo por la sensibilidad del tema, afirma que “no puede pensar en algo más excitante”.

Sin embargo, expertos dicen que no hay esperanza de éxito, ya que otros órganos como el corazón y riñones nunca se han congelado y descongelado con éxito, mucho menos el cerebro.

Criónica, también conocida como criogenia y criopreservación, es el arte de congelar un cuerpo muerto o partes del cuerpo para preservarlos para su uso en el futuro.

“Sé que mucha gente pensará que soy tonto pero ¿por qué no intentarlo? El que no arriesga, no gana” comentó a Daily Star el magnate de los negocios de casi 60 años que solo quiere identificado como “David”.

“Pensé que invertir un poco de dinero en esto y tal vez despierte en 200 o 2000 años y sea capaz de experimentar una vida completamente diferente. No puedo pensar en algo más emocionante. Solamente mi familia cercana sabe lo que estoy haciendo y la mayoría han sido muy comprensibles. Su actitud es: ‘es tu dinero, gástalo como desees’”, comentó.

Los defensores de esta práctica ven la crioconservación como un procedimiento milagroso para engañar a la muerte, con la esperanza de que los cuerpos congelados puedan ser revividos en el futuro cuando la ciencia médica haya progresado lo suficiente para curar cualquier enfermedad que los haya matado.

La preservación del cerebro es el objetivo final en el campo de la criopreservación.

El servicio ya está siendo ofrecido por dos grandes organizaciones de los Estados Unidos: Alcor en Arizona y el Institute Cryonics en Michigan.

Alcor tiene 1000 miembros y pacientes que están dispuestos a pagar hasta 255 mil dólares para la preservación de todo el cuerpo.

La compañía actualmente tiene 149 pacientes ya fallecidos almacenados en sus instalaciones, incluyendo a la persona más joven que haya sido crioconservada, Matheryn Naovaratpong de Tailandia quien tenía solo dos años cuando murió.

El proceso solo puede efectuarse una vez que el cuerpo ha sido declarado muerto legalmente,

Lo ideal es iniciar el proceso dentro de los dos primeros minutos una vez que el corazón haya dejado de latir. En el peor de los casos, la criopreservación no debe realizarse cuando han pasado más de 15 minutos.

El cuerpo necesita ser empacado en hielo e inyectado con químicos para reducir la coagulación de la sangre. En las instalaciones criónicas, el cuerpo se enfría a poco más de 0°C y la sangre se reemplaza con una solución para preservar los órganos.

A inicios de año, Dennis Kowalski de 49 años, Presidente del instituto Cryonics con sede en Michigan, aseguró que los humanos pueden un día ser revividos de un estado criogénico y la terapia de células madre podría traerlos a una edad más temprana.

También sugirió que el primer humano congelado por la criogenia podría ser revivido dentro de los próximos 50 o 100 años. El instituto Cryonics con sede en Michigan, es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de congelamiento humano por 28 mil dólares por persona.

Kowalski, quien también trabaja como bombero, paramédico e instructor de paramédicos en Milwaukee, Wisconsin dice que muchas cosas que no son posibles ahora serán posibles en el futuro con la criogenia. Comentó aque si revivir criogénicamente a gente congelada no es posible, al menos están aprendiendo.

Alrededor 2 mil personas se han anotado para ser congeladas criogénicamente por el Instituto Kowalski y hasta el momento más de 100 mascotas y 160 personas ya han sido congeladas en el laboratorio.

“Después de un paro cardiaco, tienes alrededor de 5 minutos a media hora para revivir a una persona”, dijo Kowalski. “Pero depende de la temperatura y de cuánto tiempo estuvieron vivos. Estamos descubriendo que cuando enfrías a las personas tienes más tiempo”, comentó.

Él agregó que su trabajo es una extensión de la investigación con células madre y que estas podrían inyectarse en pacientes criogénicamente congelados para ayudar a reparar las células dañadas.

“No se les inyectará células madre tradicionales mientras estén congeladas. Esto tendría que suceder cuando hayan comenzado el proceso de calentamiento y las células madre sean probablemente muy diferentes a las células madre que tenemos hoy. Estamos tratando de salvar tu ADN y mente”, comentó.

“Si todo lo que nos importara fuera tu ADN, podríamos guardarlo y clonarte y no te verías diferente, pero sería una persona completamente diferente”, dijo además.

Kowalski dice que en el futuro, si hubiese una tecnología súper avanzada que pueda “revertir la ingeniería natural”, entonces no hay razón para que las personas de edad avanzada no puedan ser revividas y traídas de vuelta a la vida, posiblemente incluso como sus versiones sanas de 20 años.

