Frases de Carlos Slim que te harán alcanzar el éxito

Carlos Slim, es el empresario con el mayor poder adquisitivo de México y uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, pero ¿Cuál es la clave de su éxito?

Ciudad de México – El magnate debe su riqueza y éxito a las decisiones que ha tomado, las cuales sin duda se basan en las frases que lo caracterizan, mismas que impulsan su crecimiento en los negocios.

Forbes México cita ocho frases que han ayudado a que Carlos Slim y que aplica en su vida diaria, que, si le sirve a él, también serán útiles para ti.

“Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades”.

Enfocarse en cosas como el ahorro, y no caer en debilidades que puedan afectar nuestras finanzas, las deudas no son una buena forma de evitar las preocupaciones futuras y placeres pasajeros.

“Cuando vives para la opinión de los demás, estás muerto. No quiero vivir pensando en cómo voy a ser recordado”.

No gastes en vano, es común dejarse llevar por los impulsos, sobre todo por las compras, pero no debes gastar lo que no tienes por intentar aparentar algo que no tienes. No vale la pena el golpe a tu estado de cuenta y el riesgo de caer en Buró de Crédito.

“La ocupación desplaza a la preocupación, y los problemas, al enfrentarlos, desaparecen. Así, los problemas deben hacernos más fuertes, de los fracasos aprender y hacer de los éxitos estímulos callados”.

De nada te sirve lamentarte por deudas pendientes o apuros financieros. Mejor pon manos a la obra. Haz algo al respecto y libérate de la carga. Al final, descubrirás que puedes con eso y más, y por supuesto, aprenderás a no cometer el error que te colocó en esa posición en primer lugar.

“El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos.”

En tus manos está el cambio, si quieres un cambio en tus finanzas personales es necesario decidirte a ser mejor, Forbes recomienda tratar de encontrar un patrón de conducta o de causa-consecuencia, y reflexiona sobre qué puedes hacer para cambiarlo. Una vez que tengas una serie de posibles soluciones, impleméntalas todas hasta que alguna funcione.

“Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis.”

No gastes de más cuando tienes más. Asegúrate de seguir tu presupuesto y, mejor, esa cantidad extra ahórrala para cualquier emergencia que pueda surgir. Nunca está de más.

“Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo.”

Si puedes trabajar, hazlo. No hay mejor manera de salir adelante, especialmente en cuestión de finanzas, que trabajando.

“La educación y el empleo son los remedios para la pobreza.”

Con el grado de competitividad que existe en el mercado laboral hoy en día, lo mejor es estar bien preparados. Invierte en la educación de tus hijos para que el día de mañana tengan cómo solventar sus gastos sin mayor dificultad de la que ya existe.

“A mí, desde chiquito, me gustaban las inversiones.”

Invertir siempre es una buena idea. Si decides hacerlo, recuerda diversificar tu portafolio para tener más oportunidades de ganar. Ya sea que decidas poner parte en Cetes, parte en bolsa, o invertir sólo en bolsa, recuerda dividir tu inversión en diferentes industrias.