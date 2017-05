Comprar remates inmobiliarios de forma segura es una buena inversión, pero hay que tener mucho cuidado con los detalles de los juicios y de la propiedad.

Ciudad de México.- Comprar remates inmobiliarios de forma segura es una opción para las personas que están planeando adquirir una propiedad que ofrezca condiciones muy buenas como la ubicación, tamaño y precio, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya que también puede presentar inconvenientes importantes.

Uno de ellos es que de la propiedad no se sabe su condición interior porque no se puede visitar, lo que representa un riesgo; también que no se puede hacer uso de ella de manera inmediata ya que los trámites pueden durar años antes de la adjudicación.

De las ventajas que ofrecen, es que según el sitio Lamudi, si uno adquiere un bien inmueble en los remates hipotecarios podría ahorrar del 20 al 60 por ciento de valor comercial de la propiedad.

Además, tal como lo señala Notimex, los compradores deben tener liquidez, debido a que el pago de los remates se hace al contado, y además es necesario tener un capital extra para trámites y gastos como la escrituración.

¿Pero que son los remates inmobiliarios? Estos son instrumentos jurídicos con los que el banco o las instituciones crediticias buscan recuperar los préstamos otorgados para la compra de vivienda u otros inmuebles y piden a un juez que los pongo a la venta y así obtener estos recursos.

“En pocas palabras un remate inmobiliario es un proceso judicial en el que un juez ordena la venta en remate de un inmueble ante una demanda en contra de un acreedor que no ha cumplido con sus obligaciones”, señala la revista Forbes.

Dentro de los consejos para comprar remates inmobiliarios de forma segura, el primer paso es que cualquier trámite se haga siempre ante un notario.

Después, se debe revisar en el Registro Público de la Propiedad que el inmueble esté a nombre de alguna institución financiera o bancaria y no de ningún particular; y de ser posible investigar al deudor y los juicios que tenga en su contra, para tener antecedentes de sus actividades y no encontrarse con situaciones delictivas o irregulares.

Otro consejo para comprar remates inmobiliarios de forma segura, es estar siempre asesorado por expertos del sector de los bienes raíces y abogados, para que ellos sean los encargados de revisar todo lo correspondiente a los juicios y los procesos legales.

Y finalmente, no realizar ningún pago o depósito a particulares, ya que todos los trámites se realizan a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), o en algunos casos con las instituciones bancarias.