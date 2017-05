¿Dónde invertirán las empresas estadounidenses durante 2017 y 2018?

Aunque se prevé un descenso en 2017 de la inversión extranjera directa (IED) proveniente de Estados Unidos, las multinacionales con sede en ese país siguen viendo a la inversión en el exterior como un elemento fundamental para sus planes de crecimiento.

Ciudad de México – De acuerdo con la investigación de TMF Group, proveedor global de servicios corporativos y administrativos, y Forbes Insights que lleva por título “Venture Further: what drives international expansion and investment by US businesses?”, las empresas globales han mostrado un interés peculiar al momento de tomar una decisión de inversión, ya que consideran riesgos y exploración de mercados mundiales.

El estudio analizó las opiniones de 250 ejecutivos senior (C-Suite) basados en Estados Unidos, para explorar las motivaciones y desafíos que enfrentan las multinacionales a la hora de expandir su organización a un nuevo mercado internacional.

A los encuestados se les preguntó a los encuestados en qué regiones invirtieron sus organizaciones en los últimos dos años, así como en dónde planifican hacerlo entre el 2017 y el 2018.

Los resultados mostraron que las economías desarrolladas de Europa del Norte y Europa Occidental (incluyendo Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda), así como Canadá, siguen siendo los destinos más favorecidos para la inversión durante los próximos dos años, ya que la mitad de las empresas encuestadas seleccionaron esos países como sus mercados de destino.

Aunque disminuyó el interés por la región de México y Centroamérica con relación al año pasado, un 25 por ciento de los encuestados afirmó que invertirá en esta zona.

Además, al ser interrogados sobre ¿Qué impulsaba a las empresas estadounidenses a explorar nuevos mercados en el extranjero y qué desafíos habían enfrentado?, las motivaciones más comunes fueron, en primer lugar, abrir nuevas oportunidades de negocios y ganar participación de mercado (45.6 por ciento) y en segundo, ampliar las operaciones existentes (42 por ciento).

Asimismo, más de una cuarta parte de los encuestados busca en el exterior nuevos recursos para mejorar su negocio destacando: encontrar nuevos talentos y oportunidades de desarrollo de habilidades (28.8 por ciento) y nuevas fuentes de capital (26.8 por ciento).

“Una vez que se logra entrar en un mercado extranjero, hubo unanimidad entre los encuestados sobre los principales desafíos que se deben enfrentar” señala el estudio.

Acotó que, en primer lugar, está la complejidad de registrar el negocio abriendo historiales bancarios y contables, seguido por lo complejo que es identificar los procesos locales más importantes, así como por la selección e incorporación del tipo de razón social.

Otros problemas adicionales que enfrenta la comunidad de inversionistas fue encontrar y proporcionar certificados oficiales de solvencia de la empresa (28.8 por ciento) y cumplir con las leyes locales de protección de datos y privacidad (28.4 por ciento).

“El reto de establecerse en un mercado nuevo, como el mexicano, depende de conocer a fondo el marco jurídico; desde seleccionar la razón social de la empresa, contar con registros bancarios y contables, hasta cumplir con las leyes locales de protección de datos. El conocimiento detallado del mercado es vital, ya que, si bien México es atractivo por su localización geográfica y los múltiples acuerdos comerciales con los que cuenta, las complejidades en materia fiscal, contable y de nómina determinan en gran medida la decisión de los inversionistas”, mencionó Fernando Garrido, Managing Director de TMF Group Mexico.