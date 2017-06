Tecnología y entretenimiento lideran marcas más valiosas del mundo

La consultora de mercadotecnia Kantar Millward Brown reveló su ranking BrandZ que concentra las 100 marcas más valiosas del mundo, en el que Goolge, Apple y Microsoft se mantienen al frente; integrándose en este 2017 nuevas marcas líderes en la industria de la tecnología y el entretenimiento.

De acuerdo al ranking publicado este martes, las marcas de tecnología registraron un 13% de crecimiento en su valor, añadiéndose al top 100 del BrandZ nuevas firmas relacionadas con la industria: Xfinity, YouTube, Hewlett Packard Enterprise, Salesforce, Netflix, Snapchat y Sprint.

En el último año, las marcas YouTube, Netflix y Snapchat, destacaron por el crecimiento en su valor, logrando colocarse en las posiciones 65, 92 y 93 respectivamente, según el rankind de Kantar Millward Brown.

La empresa de telecomunicaciones Xfinity (23), las tecnológicas Hewlett Packard (76), Salesforce (90) y Sprint (96), ésta última del sector telecom; sumaron valor en 2017 para colocarse en las cien mejores marcas del mundo.

The 2017 BrandZ Global Top 100 Brands ranking from @WPP and Kantar Millward Brown has just launched! https://t.co/o7tcXOi6Qe pic.twitter.com/NsXKS39ttN

— KantarMillwardBrown (@Millward_Brown) 6 de junio de 2017