No prestar atención a los inventarios puede ser un gran problema en tu empresa

El control inadecuado de inventarios y almacenes es uno de los principales motivos por el que las pequeñas y medianas empresas fracasan, ya que ello provoca la toma de decisiones erróneas.

México – Microsip, desarrolladora y comercializadora de software administrativo destaca que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registraron cuatro millones de delitos en 1.6 millones negocios, entre los que destacan el robo hormiga y de insumos.

En un comunicado la compañía refiere que, si bien existen diferentes variables, las pérdidas más significativas se dan en las ventas y los inventarios, lo cual podría abonar a la cifra que 70 de cada 100 pequeñas empresas no sobreviven más de cinco años.

El director de Microsip, Israel Coto, comentó que “es muy común que empresas pequeñas no lleguen a tener un control de inventario porque no saben cómo controlarlo, por lo tanto, optan por no hacerlo”.

Hacer un conteo anual es una práctica común en las empresas, debido a que esto lo hace el personal, lo que supone horas adicionales de los trabajadores y por ende más gastos por pagar.

Asimismo, estos inventarios duran largas jornadas de conteos y los empleados lo hacen correctamente sólo durante las primeras horas, por lo que el error humano es un factor crítico del resultado.

Para evitar que esto pase, la empresa recomienda llevar un control de entradas y salidas, clasificar los almacenes y mercancías, tener orden y limpieza, entre otros factores a tomar en cuenta.

Además, una vez considerados estos puntos, se puede comenzar a hacer los conteos con base en diferentes clasificaciones como productos más vendidos, los de alta y baja rotación, los de mayor costo, los de mayor utilidad, los de temporada o los que roban más, etcétera”

“El objetivo de un control de inventarios, además de saber cuánto tengo y cuánto vale, es sin duda; número uno: cuidar la inversión y número dos: satisfacer la demanda diaria de mis clientes”, agregó, Israel Coto.