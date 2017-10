Los ciberataques a videojuegos se han convertido en una amenaza constante y a través de diversos métodos, los hackers pueden tirar sitios de juegos en línea, robar información de los jugadores y de las empresas; e incluso detener partidas y cobrar para liberarlas o robar contraseñas para acceder a datos personales.

Ciudad de México.- Los videojuegos se han convertido en el medio de diversión de millones de personas y esto lo convierte en un mercado muy provechoso para los delincuentes cibernéticos, que han desarrollado métodos de ataques que han logrado incluso causar daños a empresas tan poderosas como Sony Playstation Network y Xbox Live de Microsoft.

En este sentido, los ciberataques a videojuegos se han convertido en una amenaza constante y de acuerdo a la compañía en detección proactiva de amenazas ESET, los delincuentes “pueden obtener copias falsas, campañas de phishing destinadas a los jugadores, robo de datos a las empresas y robo de ítems de los jugadores”.

En información que retoma Notimex, esta empresa especializada puso como ejemplo un caso significativo que ocurrió en 2015, en donde se “detectó un ransomware llamado Teslacrypt, que detenía las partidas de jugadores y requería un pago de al menos 500 dólares en bitcoins para desbloquear el juego” y que según ESET, “afectó a 40 juegos reconocidos como Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft y World of Thanks”, entre otros.

Pero una de las situaciones en donde los jugadores de verdad corren el riesgo de que sea robada su identidad, los datos personales e incluso sus recursos, es a través del método conocido como “fuerza bruta” y que la definición que hace ESET de esto es “intentar crackear una contraseña a través de múltiples intentos sucesivos y usar keyloggers, que son programas para grabar las teclas utilizadas al momento de registrarse”.

Con esto, los delincuentes pueden tener acceso a toda la información personal de los jugadores e incluso engañarlos utilizando su afición por los videojuegos, para atraerlos a sitios falsos desde donde infectan sus aparatos y hackean sus sistemas operativos.