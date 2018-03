Exhibición de películas de animación japonesa en México negocio en crecimiento/

Gracias a que ya son varias las películas de animación japonesa que se exhiben en las salas de la República Mexicana este segmento del entretenimiento visual augura un buen 2018.

El abanico de posibilidades para los asistentes a los cines incluye las cintas de animación japonesa, de las cuales el pasado 2017 varias de ellas consiguieron superar los 100 mil espectadores a nivel nacional, la empresa encargada de traerlas a nuestro páis, KEM Media, planea continuar con los estrenos de este género durante el 2018, el primero de ellos Fate Stay Nigth se estrenó el pasado 19 de enero.

De acuerdo con KEM Media, empresa especializada en la exportación de anime a América Latina, estas proyecciones generaron 767.6 mil millones de yenes en ventas durante el 2016. En México el año pasado tres de las cintas distribuidas por la empresa lograron superar los cien mil asistentes, una de ellas, Sword Art Online: Ordinal Scale, ya contaba con seguidores en el país gracias a que antes de la cinta se habían producido series de televisión y mangas, mientras que las otras dos son producciones que fueron creadas especialmente para las pantallas de cines, Your Name (“Kimi no Na wa”) y Una Voz Silenciosa (“Koe No Katachi”).

Con estas cifras Erika Rodriguez, directora general de la compañía, comentó, en entrevista con El Semanario, que una de las razones por las que se buscan traer a los cines nacionales este tipo de producciones es la gran variedad de temas que abarcan las mismas, y aún cuando el publico mexicano tiene como referencias animes ya clásicos, como Pokemon o Sailor Moon, las cintas que se proyectan en la red de sala de Cinepolis permiten expandir el conocimiento de la cultura japonesa a todo el país.

Para la ejecutiva el amplio abanico de temas que son abordados por la animación japonesa permite que la audiencia sea variada y no se encasille únicamente en quienes gustan de la cultura del sol naciente. Pone como ejemplo de esto las películas que en lo que va del 2108, KEM Media a estrenado, como Fate Stay Nigth y NanohaReflection.

Acerca de las problemáticas para conseguir que este tipo de cine sea exhibido en México la ejecutiva señaló que actualmente se ha logrado un gran avance ya que hace unos años en Japón no consideraban a Latinoamérica como un posible mercado para expandirse por lo que para conseguir traer una cinta a México la compañía se dio a la tarea de hacer el contacto directo con las productoras de la nación asiática,

“Una vez que ubicábamos una cinta que nos interesaba traer el siguiente paso era conseguir quien la pusiera en cartelera, desde un inicio nosotros lo hicimos con Cinepolis a quienes les aseguramos que había un mercado disponible para la animación japones en el país. Ellos dijeron vamos a intentarlo y de allí en adelante ha sido un trabajo en equipo para conseguir llevar a toda la república estas cintas”.

Rodriguez. agregó que una de las ventajas que tiene KEM Media, es que para la selección de cintas cuentan con personal dedicado únicamente a este segmento y que viaja regularmente a la nación del sol naciente para conocer de primera mano las opciones que existen.

Por lo que no es necesario que estas películas cuenten con buenas recomendaciones en otros mercados. Ejemplo de estos son que durante el 2017 las cintas The Irregular at magic high school: The Girl Who Summons The Stars y FairyTailDragonCry que se estrenaron en México antes que en Estados Unidos. Esto contrasta con años anteriores cuando los distribuidores optaban por esperar a ver los resultados que obtienen en la Unión Americana antes de decidir si la traían a la República Mexicana

“Hay dos tipos de formas en las que optamos por escoges las películas, una de ellas es la de buscar aquellas que ya cuentan con su versión para televisión o bien cuentan con su propio manga o fandom, ya que con eso evidentemente sabemos que cuentan con seguidores que esperamos vayan asistan a la proyección”, indicó Erika. Y por otra parte están los filmes que durante su exhibición en Japón tiene gran potencial, “buscamos películas de calidad y que sean atractivas para el mercado latinoamericano”.

Cautela ante el entornó económico

La industria del entretenimiento no esta exenta de padecer la incertidumbre provocada por la situación económica mundial pero la directora mencionó que gracias a que el contenido que distribuyen esta enfocado principalmente en fanáticos es difícil que baje el número de asistentes a las proyecciones, “aun así intentamos hacer una selección de películas en las que confiamos que conseguiremos atraer más público”. Ademas de que recordó que parte esencial del cine japones es que esta muy cargado con elementos de sus cultura te abre los ojos a diferente temáticas, con lo que se convierte en una buena opción aún si se debe de hacer un recorte en nuestro presupuesto.

En relación con la venta de ediciones de animaciones japonesa en DVD, segmento en que comienza a incursionar, la ejecutiva detalló; “En la compañía buscamos ofrecerle a los fanáticos de la cultura japonesa experiencias que sean únicas así como especiales. Que aun cuando se pueden adquirir de forma remota la idea de que sea un artículo nacional le proporciona un plus para los aficionados”.

El primer Blu Ray y DVD que se puso la venta con este formato fue “Una voz silenciosa”, con lo que se planea que las cintas que sean exhibidas en salas de cine también puedan ser vistas en home video.

“La mayoría de las versiones que se venden actualmente en México incluyen únicamente el disco y sabemos que quienes gustan de ese género también son coleccionistas, por lo que tenemos esa visión de presentar una versión que contenga un extra y que no sea necesario buscarla en mercados extranjeros”, comentó Erika Rodriguez.