Las dudas y los temores siempre van a estar presentes y a veces las dejamos crecer a tal punto, que nos limitan hasta paralizarnos y dejamos de realizar cosas que deseamos, pero que por factores como estos postergamos indefinidamente, por eso arriésgate y emprende en ese proyecto que has planeado desde hace tiempo y confía en tus capacidades para alcanzar el éxito.

Ciudad de México.- Saber cuál es el momento indicado para dar ese paso hacia el inicio de una nueva etapa, siempre es complicado saberlo, pero para algunos nunca habrá las condiciones idóneas para hacerlo, por lo deja de escuchar esas voces y concéntrate en lo que realmente deseas y trabaja para alcanzarlo.

Tal como lo señala Laura Olivia López Torres, fundadora de FF3.0, en declaraciones para Entrepreneur, “lo importante es tener la actitud, investigar y las ventanas de oportunidad se van abriendo solas para ser aprovechadas, ahí es cuando se crean condiciones favorables para emprender”.

Esto te puede interesar: Buscan impulsar talento emprendedor universitario a nivel nacional

Esto no sucederá de un día para el otro, tampoco sin un trabajo previó de planeación y adecuación de los proyectos a las necesidades cambiantes del mercado, por lo que gran parte del éxito depende de esto y no de las buenas o malas condiciones que imperan siempre en la vida cotidiana.

De esta manera, sin dejar de valorar las personas que intentan ayudar de manera sincera, hay que hacer un balance muy objetivo de las recomendaciones o críticas hacia tu proyecto y tu decisión de ponerlo en marcha, ya que a veces esto se convierte en un factor de desequilibrio emocional que limita y pone en duda la viabilidad de todo lo que se ha trabajado.

“La mente colectiva que te indica lo que es posible y lo que no es la principal limitante”, señala Aline Youssef Moussi, directora general de Grupo Defining Projects, por lo que si estás confiado y has trabajado duro en las etapas previas, es el momento de arriesgarse y emprende en ese proyecto que has planeado desde hace tiempo.