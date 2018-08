Parque Industrial Oradel impulsa innovación y crecimiento en Nuevo Laredo

Tamaulipas. – El Parque Industrial Oradel se ha colocado como un nido de innovación y propulsor de crecimiento en la zona fronteriza de México con Estados Unidos. Su estratégica ubicación en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cobija a empresas nacionales y trasnacionales con miras de crecimiento.

Este lunes 20 de agosto, una nueva nave industrial abrirá sus puertas. La nave Oradel 10 cuenta con una infraestructura de 224 mil pies cuadrados y es la primera nave, de dos, que utilizará Soluciones Logísticas Cryptex para dar servicio a la operación de CONSTELLATION BRANDS.

De acuerdo con información proporcionada por Carlos Montoya, Managing Director Oradel Industrial Center, a El Semanario, la construcción de la nave 10 permitió la creación de 200 empleos y se espera que ya en operación genere entre 150 y 200 más directos.

Carlos Montoya detalló que, en una distribución de 3 millones 750 mil pies cuadrados, las empresas Caterpillar, Rheem, Medline, Smurfit Kappa, GST Autoleather, Ravisa, 3PL Logistics, Ezo Tube Solutions, Rheem R&D, Embotelladoras Novamex y Soluciones Logísticas Cryptex; integran el Parque Industrial Oradel.

La segunda nave, con una superficie de 214 mil pues cuadrados, estará lista a finales de septiembre. Así mismo, Oradel ha iniciado la construcción de una nueva nave, que tendrá una superficie total de 427 mil pies cuadrados, equivalentes a Oradel X y Oradel XI juntas.

El gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presidirá la inauguración acompañado del presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar.

“Qué mejor lugar que Nuevo Laredo para la instalación de este centro de distribución. La inversión en la nave industrial es de 7.5 millones de dólares,” destacó Rivera Cuéllas en declaraciones a medios.

