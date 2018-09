Suzuki es la marca de autos con mayor confiabilidad entre los conductores

Suzuki encabeza una encuesta de fiabilidad entre consumidores del mercado, mientras que Tesla Elon Musk está en el fondo de la tabla.

Los automóviles japoneses son los más confiables en el mercado, y los Teslas de alta gama tienen más probabilidades de decepcionar a sus propietarios, de acuerdo a una encuesta realizada por This Is Money y What Car?

Dicho estudio encontró que Suzuki junto con otras cuatro marcas japonesas estaban entre las seis preferidas por los consumidores, mientras que la compañía de autos eléctricos de EE. UU. no genera mucha confianza.

La encuesta también enumeró los modelos nuevos más y menos confiables que se pueden comprar ya en las salas de exhibición, según los comentarios de más de 18 mil 284 automovilistas, propietarios de unos 159 modelos que abarcan 31 marcas diferentes.

Suzuki, que principalmente fabrica autos pequeños y todoterrenos de precios accesibles, superó la clasificación general de fabricantes de autos nuevos de hasta cuatro años con un puntaje de fiabilidad del 97.7, mientras que las también marcas japonesas Lexus, Toyota, Mitsubishi y Subaru son parte los seis primeros puestos.

La única marca no japonesa fue la coreana Kia, ocupando el cuarto lugar, y su marca hermana Hyundai está en la novena posición.

En el lado contrario, se encuentra el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos de lujo, Tesla, que registró los peores resultados con un puntaje de confiabilidad de 57.3 por ciento. Land Rover, que fue el segundo peor, logró un puntaje de 76.5 por ciento para la confiabilidad de los autos entre uno y cuatro años.

Para los modelos más recientes el actual Toyota Yaris y el Suzuki SX4 S-Cross estuvieron al frente la tabla, ambos con una asombrosa confiabilidad del 100 por ciento. El Nissan Leaf eléctrico obtuvo el tercer puesto, por delante del Toyota RAV4 y el BMW Serie 3.

El Tesla Model S, que cuesta aproximadamente un millón 600 mil pesos, estuvo al fondo de la clasificación de modelos, siguiendo el mismo patrón que en el puntaje de marcas.

Las averías y reparaciones necesarias que los propietarios de este modelo reportaron lo vieron obtener un puntaje de confiabilidad de solo 50.9 por ciento, casi la mitad de lo que los autos japoneses en la parte alta de la clasificación obtuvieron.

Los resultados tampoco favorecieron a Land Rover, ya que tres de sus modelos, el Discovery Sport, Range Rover y Range Rover Evoque, están entre los cinco modelos con las calificaciones más bajas.

Tesla sale en su defensa

Un portavoz de Tesla calificó la encuesta como “estadísticamente sin sentido”.

Sólo 28 propietarios del Modelo S respondieron de un total de 18 mil propietarios de automóviles encuestados. Eso es menos del 0.3 por ciento de los propietarios de Tesla del Reino Unido, por lo que esta encuesta no tiene sentido estadísticamente. Los resultados de esta encuesta también están en desacuerdo con nuestras cifras internas que muestran puntajes de satisfacción del cliente para el Modelo S y X en más del 90 por ciento. Nos comprometemos a fabricar los mejores automóviles del mundo, y para asegurar la más alta calidad, revisamos todos los vehículos hasta el más mínimo refinamiento antes de que salga de la fábrica. En la medida en que se necesiten reparaciones, la mayoría del trabajo realizado en automóviles de hasta 4 años de antigüedad se realiza bajo garantía y de forma gratuita para el cliente mientras se suministra con un vehículo de cortesía. A diferencia de otros fabricantes, las reparaciones de Tesla también se pueden llevar a cabo en la cochera, calle u oficina del cliente mediante el servicio móvil, o incluso a través de actualizaciones inalámbricas, para minimizar cualquier interrupción.

Confiabilidad de autos por marcas (porcentaje)

Suzuki – 97.7 Lexus – 97.5 Toyota – 96.8 Kia – 95.8 Mitsubishi – 95.8 Subaru – 95.8 Skoda – 95.6 Alfa Romeo – 95.5 Hyundai – 95.4 Seat – 95.2 Vauxhall – 94.6 Mazda – 94.6 Dacia – 94.1 Fiat – 94.0 Honda – 93.8 BMW – 93.4 Volkswagen – 92.9 Ford – 92.7 Renault – 91.7 Audi – 91.5 Volvo – 91.5 Mini – 91.2 Porsche – 90.9 Peugeot – 89.4 Citroen – 88.1 Mercedes-Benz – 88.0 Nissan – 87.1 Jaguar – 84.9 Jeep – 82.7 Land Rover – 76.5 Tesla – 57.3

Confiabilidad de autos por modelos (porcentaje)

Toyota Yaris (2011 – Present) – 100.0 Suzuki Sx4 S-Cross (2013 – Present) – 100.0 Nissan Leaf (2011 – 2017) – 99.7 Toyota RAV 4X4 (2013 – 2018) – 99.6 BMW 3 Series (2005 – 2014) – 99.5

