Usan Tinder para recaudar fondos y salvar de la extinción al rinoceronte blanco

Por medio de la aplicación Tinder los cuidadores del último rinoceronte blanco, en el mundo, lanzaron una campaña para recaudar fondos para salvar a la especie,

Nairobi, Kenia .- Como parte de un proyecto para recaudar fondos para lograr una fertilización in vitro, cuidadores de Sudán, el último rinoceronte blanco del norte en el mundo, crearon un perfil del animal en la red social Tinder, la cual es conocida por ser usada para encontrar parejas.

De acuerdo con Excélsior, en la cuenta del rinoceronte se puede leer; “No quiero ser muy directo, pero el destino de mi especie literalmente depende de mí. Me desempeño bien bajo presión. Me gusta comer pasto y tirarme en el lodo. Sin problemas. 1.80 de alto y 2 mil 200 kilos si eso importa”.

El procedimiento para usar el esperma de Sudán, y fertilizar un óvulo de una de las últimas dos rinocerontes blancas del norte: Satu, de 17 años, o Najin, de 27 así como implantarlo en una rinoceronte blanca del sur, una especie mucho más común, tendría un costo de 9 millones de dólares por lo que los ecologistas han optado por crear esta campaña para intentar reunir la cantidad de dinero.

El medio detalla que los intentos por lograr que el último de los rinocerontes blancos se reproduzcan de manera natural han fracasado, por lo que ya únicamente queda la opción de la fertilización.

De esta forma cuando uno de los usuarios de Tinder se interese en conocer a Sudan, la aplicación se encargará de mandar un link por medio de la cual se desplegará una página web, donde se explicará la situación actual de la especie en peligro de extinción. De igual forma se enviaran las formas en que se puede apoyar a la causa.

lodie Sampere, gerente de marketing de la organización Ol Pejeta en Kenia encargada del cuidado de Sudán, explicó que debido a la edad avanzada del rinoceronte, 45 años, el mismo corre el riesgo de ser matado por cazadores furtivos por lo que el proceso in vitro es la última esperanza para conservar a la especie.

Be a matchmaker and help Sudan – the last male northern white rhino – get lucky on Tinder. Donate here: https://t.co/ZywCfrDdzl pic.twitter.com/728MrZrlzK

— Ol Pejeta (@OlPejeta) 26 de abril de 2017