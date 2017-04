La sonda Cassini envió las primeras imágenes de su inmersión en los anillos de Saturno

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó que la sonda Cassini logró enviar las imágenes de su primera inmersión en los anillos de Saturno.

California, Estados Unidos .- La sonda espacial Cassini envió fotografías que confirman que logró sumergirse entre los anillos de Saturno y el planeta del que toman su nombre, lo que es el primer paso de la última fase de su misión d exploración, ya que se espera que septiembre de este año la nave se adentre por última vez en la atmósfera de Saturno.

La NASA confirmó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que la aeronave logró con éxito su primer acercamiento al planeta, esto después de que no tuvo contacto con el laboratorio espacial por cerca de una hora. Ahora se espera que Cassini envié los datos científicos recogidos durante su inmersión, los cuales serán recibidos por la Red del Espacio profundo del Complejo Goldstone, ubicado en el desierto de Mojave en California.

We did it! @CassiniSaturn successfully dove through the gap btwn Saturn & its rings – a previously unexplored region https://t.co/M7hqwNFsIC pic.twitter.com/NX488LlXx4

Cuando se sumergió a través del estrecho la Cassini se adentró 3 mil kilómetros entre las nubes de Saturno, donde la presión del aire es de 1 bar, comparable a la presión atmosférica de la Tierra a nivel del mar, y dentro de aproximadamente 300 kilómetros del borde visible más interior de los anillos, detalló ABC.

“Ninguna nave espacial ha llegado nunca tan cerca de Saturno. Sólo podíamos confiar en las predicciones”, afirmo Earl Maize, gerente del Proyecto Cassini en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. “Estoy muy contento de informar de que la Cassini pasó a través de la brecha de la misma manera que habíamos previsto, y salió por el otro lado en una forma excelente”.

El directivo agregó que los mejores modelos para la región sugerían que si había partículas de los anillos en la zona, donde Cassini cruzaba el plano de los anillos, serían pequeños, en la escala de partículas de humo. La nave espacial pasó a través de esta región a velocidades de aproximadamente 124 mil km por hora, por lo pequeñas partículas que golpearan una zona sensible podrían haber desactivado la nave espacial.

Wow! 👀 at these @CassiniSaturn images from its 1st dive between the planet & its rings! Our closest look EVER: https://t.co/Ih1GUYt6qK pic.twitter.com/1pPwcgpraG

— NASA (@NASA) 27 de abril de 2017