Reportan un nuevo malware que ya infectó a 36 millones de dispositivos

California, Estados Unidos .- Expertos en seguridad informática alertaron de un malware, conocido con el nombre clave Judy, que logró infectar a más de 36 millones de dispositivos, que utilizan el sistema operativo Android.

De acuerdo con la empresa especializada en ciberseguridad, Check Point, este virus infecto a millones de smartphones por medio de aplicaciones descargadas desde la tienda de aplicaciones oficial de Google. Los especialistas detallaron que Judy utiliza los dispositivos infectados para generar grandes cantidades de clics fraudulentos en los anuncios, lo que genera ingresos monetarios para los perpetradores detrás de él.

“Las aplicaciones maliciosas alcanzaron descargas entre 4.5 millones y 36.5 millones de descargas. Algunas de las que descubrimos residían en Google Play durante varios años, pero todas se actualizaron recientemente. No está claro cuánto tiempo el código malicioso existió dentro de ellas, por lo tanto la propagación real del malware sigue siendo desconocido”, detallaron a Forbes investigadores de Check Point.

