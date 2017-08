EA trabajará más con Nintendo, sólo si FIFA 18 logra tener éxito en el Switch

Electronic Arts Inc. (EA) uno de los estudios más grandes de los videojuegos, responsables de desarrollar títulos como Battlefield, Star Wars Battlefront, Titanfall, entre otros. Con el lanzamiento de la consola Nintendo Switch, el estudio está interesado en seguir trabajando con la Gran N, solo si su primer título tiene éxito.

Su próximo título en lanzar es la famosa franquicia de deportes, FIFA 18, la cual, no solo estará disponible para el Switch, sino también para las consolas Xbox 360, Xbox One, PC y PlayStation 3 & 4.

En una entrevista con el vicepresidente de los estudios EA, Patrick Söderlund, a través de la revista Edge, explicó que se encuentra con ganas de trabajar con Nintendo siempre y cuando haya buenos números con el lanzamiento de FIFA 18, reporta IGN.

“Queremos ser parte del Switch y ayudar a Nintendo en crecer su consola… pero, al mismo tiempo, tenemos que mirarlo desde un punto de vista de los recursos y, en algún momento, los números se convierten en un factor”, apunta el vicepresidente. “Así que para nosotros es apoyar a la plataforma, construyendo tecnología para la plataforma, experimentando con grandes títulos como FIFA – y tal vez un par de otros títulos, ya veremos – y si son bien recibidos, no veo razón alguna el que no deberíamos aumentar el portafolio como sea posible. Esperemos llegar a esa meta, ese sería mi ambición personal”.

EA no reveló detalles de los otros juegos que experimentaría en el Nintendo Switch. No obstante, EA está jugando un gran riesgo de experimentar FIFA 18 en la Gran N, ya que Nintendo no ha tenido éxito en ventas con la franquicia de FIFA anteriormente, mientras que PlayStation y Xbox han sido los triunfadores.

Por otra parte, el estudio EA está realizando una estrategia muy similar a lo que hizo Capcom con su juego de Ultra Street Fighter 2 en el Switch, el cual tuvo buenas ventas para notificar a los gamers que se encuentran desarrollando Resident Evil Revelations 1 & 2.

FIFA 18 está programado para salir a las tiendas locales y digitales el 29 de septiembre de 2017