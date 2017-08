Astronauta graba la aurora polar en la atmósfera terrestre [Video]

Florida, Estados Unidos .- Un video compartido por Randy Bresnik, astronauta estadounidense, ha sido comparado con un paisaje espectral debido a una nube color verde fluorescente que flota sobre uno de los polos del planeta, la grabación fue tomada por el estadounidense desde la Estación Espacial Internacional.

En la publicación realizada en su cuenta oficial de Twitter Bresnik, acompaño las imágenes captadas con el siguiente mensaje, “¡Mi primera aurora! Se parece a una nube verde fluorescente de humo cósmico flotando sobre nuestro planeta. En una palabra: ¡fantasmal!”.

My first aurora, ever! Looks like a fluorescent green cloud of cosmic smoke wafting over our planet. In a word- Fantasmal! #SpaceVideosRock pic.twitter.com/1kSraXWAqT

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 17 de agosto de 2017