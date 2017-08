Día Internacional del Gamer, un día para honrar el mercado de cultura popular

El 29 de agosto se celebra el Día Internacional del Gamer, un día en donde un simple juguete virtual que comenzó a comercializarse entre la década de los 70s y 80s y hoy en día se convirtió en más que solo un objeto de ingresos o un juguete para niños modernos, se convirtió en una nueva cultura popular, inclusive en una bella arte (bautizado como el décimo arte).

Anteriormente, una persona que portaba una gran cantidad de consolas de entretenimiento se les apodaba freaks, sin embargo, los freaks eran conocidos por tener gustos más allá de los videojuegos como cómics, animes, juegos de mesa estilo calabozos y dragones, películas de ciencia ficción, etcétera. Por lo que optaron que para una persona que solo sea fanático de los videojuegos se les llamara “gamers”.

No obstante, ya en cualquier comunidad y sociedad cuenta con un interés gamer, esto porque el mercado de videojuegos en smartphones ha crecido de forma radical. Inclusive se puede ver por lo menos una persona en el vagón del metro jugando con su teléfono videojuegos como Angry Birds, Candy Crush, Pokémon Go, Plantas vs Zombies, Sonic Dash, FIFA, entre muchos otros. Existen incluso personas mayores de 60 años jugando con alguna aplicación en su teléfono.

En cuestión con los videojuegos de consolas, existen tres marcas que se encuentran entre las tres marcas más grandes videojuegos: Nintendo, Xbox y PlayStation. Sin embargo, los videojuegos se encontraban en sitios de entretenimiento llamado arcades o en consolas como Atari y SEGA.

Hoy en día, el plomero bigotón Mario se posiciona en primer lugar como el personaje más identificable en todo el mundo. Actualmente existe una cantidad de 8 millones de personas que por lo menos cuenta con un sistema de entretenimiento, reporta Publimetro. Sin embargo, de acuerdo con Levelup, Brasil se encuentra en primer lugar como el país latinoamericano con más consumidores de videojuegos, seguido de México.

En el año 2008, tres portales (PCManía, Play Manía y Hobby Consolas) impulsaron la iniciativa de conmemorar al videojuego y su consumidor leal y no solo fue bien aceptada, pues también fue rápidamente aprobada de que el 29 de agosto se celebre el Dia Internacional del Gamer.