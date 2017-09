Alertan que las llamaradas solares están ‘incinerando’ el campo magnético de la Tierra

Moscú, Rusia.- Un reporte emitido por el Laboratorio de Astronomía de Rayos-X de la Academia de Ciencias de Rusia señaló que la primera eyección de masa coronal, de magnitud M, tuvo lugar el 4 de septiembre a la que le siguió una serie de otras erupciones, incluyendo una llamarada de extrema intensidad X9,3 el pasado 6 de septiembre.

Estas emisiones de energía provocaron que los astronautas que se encuentran abordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) recibieran la orden de protegerse momentaneamente en la zona de seguridad del laboratorio espacial, esto de acuerdo con el director del Instituto ruso de Física Nuclear Skobeltsyn, Mijaíl Panasiuk.

En declaraciones retomadas por Sputnik News, Panasiuk, explicó que el llamado “suceso de protones solares”, definido como una emisión de partículas de energía muy elevada capaces de perforar el revestimiento de las naves espaciales, se produjo en un momento en que la EEI se encontraba expuesta al Sol, por ello se dio la orden de resguardo.

También te puede interesar: Investigadores aseguran que una erupción solar podría acabar con la humanidad

Though the Sun is headed towards a low point of solar activity, infrequent but strong eruptions like this are normal https://t.co/UMs3kDbLx2 pic.twitter.com/YImOyShBfq

— NASA Sun & Space (@NASASun) 12 de septiembre de 2017