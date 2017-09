Creador de Facebook defiende a la red social de ataques verbales de Trump

California, Estados Unidos .- En días pasados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció varias criticas contra Facebook por los contenidos difundidos por medio de ella ante ello Mark Zuckerberg, creador de la red social, aseguró que la plataforma otorga el mismo espacio a todas las ideas políticas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta Zuckerberg, escribió; “Trump dice que Facebook está en su contra. Los liberales dicen que ayudamos a Trump. A ambas partes les molestan las ideas y el contenido que no les gustan. Así es como funciona una plataforma que recoge todas las ideas”.

El director de la plataforma agregó que mediante el uso de la misma se alentó a la participación política y electoral más que nunca, aunque reconoció que había algunos “anuncios problemáticos”.

A finales del años pasado diversos organismos civiles aseguraban que la red social fue en parte responsable del triunfo electoral del republicano al no contar con un mecanismo que evitará la propagación de mentiras, en esa ocasión el Mark comentó que era “demencial” pensar que la información errónea en Facebook cambió el resultado de las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero ahora se disculpo por esa declaración ya que la misma “no abordaba el tema seriamente”.

Y agregó; “haremos lo que corresponda para defendernos de estados nacionales que tratan de difundir información incorrecta e influenciar las elecciones”.

La respuesta del empresarios se dan un día después de que Trump escribió en Twitter que “Facebook siempre fue anti-Trump”.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de septiembre de 2017