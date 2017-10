Mira cómo eran las oficinas de Nintendo en la década de los noventas

Una de las marcas más grandes en el mercado de los videojuegos, Nintendo, sus oficinas podrían ser el paraíso para cualquier gamer, sin embargo, ¿Alguna vez te has preguntado cómo ha de ser sus instalaciones en sus años de gloria?

Los mejores días para la Gran N fue en la década de los ochenta y noventa, cuando existían productos que millones de niños querían jugar, entre ellos, estaban Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Contra 3: The Alien Wars, Yoshi’s Island, The Legend of Zelda, Final Fantasy, Kirby’s Adventure, Star Fox, entre muchos otros.

Dos medios, uno francés y otro británico tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones en 1994, cuando Nintendo se encontraba trabajando en exitosos títulos y en etapas tempranas de desarrollo de su primera consola tridimensional, el Nintendo 64.

A pesar de ser una oficina muy común, los empleados de Nintendo cuentan con una consola NES que pueden jugar cuando ellos quieran. En el transcurso del video, el medio tuvo la oportunidad de entrevistar a Shigeru Miyamoto, el creador del famoso plomero, Super Mario Bros. en donde cuenta que los salarios de Nintendo no son sorprendentes, ni especulares, pero trabaja para la compañía porque es algo que le apasiona, al igual que la empresa proporciona con pasases para museos y eventos para dar inspiración a los desarrolladores en la creación de nuevos videojuegos.

A pesar de no ser una oficina como de Google en donde proporciona maravillas y soluciones para los empleados, cualquier persona que es fanática de la Gran N.

Al inicio del video, se puede ver a un empleado probar uno de los accesorios más reconocidos por la comunidad gamer, el Super Scope, una pistola laser en forma de bazuca. El Super Scope es conocido por ser el sucesor del popular Zapper de la NES que se usó para el título Duck Hunt.