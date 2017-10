Cinco videojuegos que los abuelos lo consideraban como juego del diablo

Hoy en día, los videojuegos ya son considerados como medios de entretenimiento. Su negocio ha sido tan rentable y exitoso que inclusive México se encuentra entre los países con más consumidores. Sin embargo, existió una etapa en donde los padres e inclusive abuelos decían que estos juguetes digitales eran del diablo.

Recordemos que personas que nacieron en la Generación Silenciosa o la Generación Baby Boomer son personas que no están adaptadas a la tecnología que posee un Milennial o Generación X. Asimismo, son personas que fueron estrictamente educadas de la religión católica o cristiana; por lo que cuando surgían nuevos instrumentos de entretenimiento o nueva música que estaba fuera de sus parámetros, lo consideraban del Diablo. Entre los temas se encontraba la música rock y rap, la animación japonesa, las revistas “pornográficas” y, por supuesto, los videojuegos.

Hoy en día, ya no existe la tendencia “del diablo” ya que la mayoría de las personas que conviven son de generación X en adelante por lo que vivieron la evolución de la era tecnológica y el arribo de nuevas innovaciones de entretenimiento.

Sin embargo, todo gamer iba a escondidas para comprar y jugar el videojuego que sus padres exigían que no lo jugara por tener tendencias diabólicas y malvadas. Enunciamos cinco videojuegos que serían o fueron considerados juegos del Diablo.

Pokémon

La franquicia de Pokémon ha sido uno de los títulos más exitosos y reconocidos por el mundo. Pikachu se ha convertido en la mascota más querida por la comunidad gamer, inclusive es reconocido por personas que nunca llegaron a jugar la saga de Pokémon. Sin embargo, la tendencia de que Pokémon comenzó a considerarse como juego del diablo cuando se estrenó su versión anime.

Ciertas comunidades y personas apuntaban las criaturas de la serie como seres maléficos. Décadas pasaron y la fama aumentó de forma elevada. Con el lanzamiento de Pokémon Go, nuevas comunidades volvieron atacar la franquicia, inclusive, la cadena Televisa realizó un episodio de La Rosa de Guadalupe en contra de la aplicación.

Doom

Un juego de acción en donde el protagonista batalla contra hordas de demonios. En 1993 se liberó el primer juego de Doom teniendo un inmenso éxito, incluso se declaró como uno de los juegos pioneros shooter. Sin embargo, el tener combates contra monstruos de infierno, encendió las comunidades católicas en donde culpan que el juego es una puerta al contacto con el diablo.

Diablo

Con tan solo su título puede encender a cualquier padre o abuelo que se preocupe por su infante o joven, sin embargo, el objetivo del juego es aniquilar dicha maldad. El juego causó mucha controversia ya que tenía un estilo similar a Doom, en donde es ambientado en locaciones mencionadas en la Biblia. No obstante, la franquicia de Diablo es considerada como uno de los 100 mejores títulos de videojuegos.

No Man’s Sky

El título desarrollado por Hello Games era una interesante propuesta en donde el jugador podía viajar el vasto universo y visitar cada planeta que podía tener acceso. Aunque la idea fue espectacular, los críticos le dieron calificaciones no muy aceptables debido a lo monótono que podía convertirse el juego, además de que cada planeta era muy vacío y no contaba con elementos que mantuvieran entretenido al jugador.

El juego fue levemente criticado por comunidades católicas debido a que rompe la idea sobre la creación del universo hecho por Dios. No Man’s Sky no respetaba las plantas creados por el Señor y mostraba formas de vida no acordes a la fauna que se encuentra en la Tierra.

Grand Theft Auto

Una de las franquicias que más ha sido atacado por diferentes comunidades ya sean religiosas o familiares. Grand Theft Auto (GTA) proporciona la libertad de hacer lo que sea en una ciudad, el jugador controla a un avatar y puede hacer lo que se le plazca. Sin embargo, la narrativa de los personajes hace que sea fuertemente atacado, pues siempre relata la vida de un criminal o asesino que luche por obtener el sueño americano por medio de atracos y asaltos.

Han habido otros títulos que han sido fuertemente criticados por sus imágenes explicitas como Mortal Kombat, Resident Evil, entre otros.