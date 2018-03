Videojuegos que son divertidos en pareja durante el Día de San Valentín

Si la pareja no tiene planes este Día del San Valentín siempre pueden tomar una consola de videojuegos y jugar como una pareja amorosa.

En ocasiones, puede que la pareja no quiera celebrar el Día de San Valentín con elegantes cenas, escapadas románticas o un maratón en el cine, por lo que prefieren permanecer en casa y matar el tiempo.

Si ambas personas tienen algún interés en los videojuegos existen algunos títulos en donde se pueden divertir mucho e inclusive encontrar maneras creativas para encender la relación este día del amor y la amistad.

Mario Party

Los títulos de Mario Party son conocidos por romper amistades, sin embargo, ¿Qué les parecería si cambiaran las reglas? Por ejemplo, si el jugador(a) llega a sacar en el dado un 1 o 10 recibe un beso, si alguno recibe una estrella tendrá que hacer un masaje a su pareja y así. Existen diversas formas de divertirse con su pareja.

Modo historia de Super Smash Bros. Brawl

El título de Super Smash Bros. Brawl para el Nintendo Wii cuenta con un divertido modo historia en donde dos personas pueden jugar juntos. Asimismo, cuenta con una gran diversidad de personajes que pueden seleccionar como Mario, Yoshi, Zelda, Kirby, Pikachu, Samus, entre muchos otros. De igual forma se pueden divertir en duelos de pelea en cualquier título de la franquicia.

Minecraft

Que mejor forma de mostrar tu amor que construyendo en Minecraft. Este juego cuenta con una gran diversidad de materiales que puedes utilizar para construir, ¿Qué les parecería un reto entre los dos sobre un monumento en honor a su amada(o)?

Gears of War

Si ambos son fanáticos de los videojuegos violentos shooter pueden jugar el modo cooperativos de la saga de Gears of War. El título cuenta con cinco diferentes títulos tanto para el Xbox 360 como el Xbox One y cada uno cuenta con una historia impresionante.

Left 4 Dead

En este juego deberán crear una estrategia para sobrevivir diferentes hordas de letales zombies. Ambos jugadores deberán de llegar al punto de extracción y para ello deberán cuidarse sus espaldas de cada criatura que se cruce en su camino, un juego perfecto para saber qué tan lejos es capaz de sacrificar por su pareja.

Playerunknown’s Battlegrounds

Es un título de batallas en donde 100 jugadores brincan con paracaídas de un avión para luego aterrizar en una enorme isla donde deberán buscar armas y equipo para matar al equipo contrario. Son en total cien y los equipos se dividen en 50 y 50. Puede ser un juego divertido entre parejas amorosas pues puedes venir con sus propias estrategias para sobrevivir.

Existen diversos títulos en donde ambos pueden divertirse como The Last of Us, New Super Mario Bros. Wii U, Portal 2, Mario Kart, Contra, Battletoads, Double Dragon, entre muchos otros. Todo depende de los juegos que tiene la persona.