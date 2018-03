SpaceX vuelve a lanzar un cohete Falcon 9 cuya carga es el primer satélite espía español

California, Estados Unidos .- A sólo unos días de lograr que el cohete más grande, construido por una empresa privada, venciera a la fuerza de gravedad de la tierra y orbitará alrededor de ella, el empresario Elon Musk, director general de SpaceX, envió ahora al espacio el satélite español Paz, el cual tiene una misión militar, que consiste en tomar imágenes de la nación a la que pertenece así como investigar la viabilidad de construir una red espacial que distribuir la señal de Internet a cualquier lugar del mundo.

El despegue se llevó a cabo desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, ubicada en California, y a través de la cuenta oficial de Twitter de Musk se mostró un video donde se muestra el momento en que se liberan Microsat-2a y Microsat-2b, o como fueron bautizados por el empresario Tintin A y B. Estos satélites eran parte de la carga junto con el dispositivo español.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz

— Elon Musk (@elonmusk) 22 de febrero de 2018