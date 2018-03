Republicano propone incremento de impuestos en videojuegos para mayores de edad

El pasado 22 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apuntó a los videojuegos (y el cine) violentos son la razón por la que altera la mentalidad de los menores de edad, esto en relación con el reciente tiroteo que sucedió en una escuela en Florida.

“Estoy escuchando cada vez más a personas decir el nivel de violencia en videojuegos hace que cambie la mentalidad de las personas jóvenes…”, apuntó el presidente.

El 1 de marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró que el presidente Trump estaría reuniéndose con miembros de la industria de los videojuegos para dialogar respecto al tema.

“… (Donald Trump) estará reuniéndose con miembros de la industria de los videojuegos para ver que pueden hacer en ese frente”, declaró Sanders.

Sin embargo, la compañía de comercio de videojuegos, The Entertainment Software Association (a cargo del comercio de marcas como Nintendo y Sony en Estados Unidos), mandó un comunicado en el que desconoce sobre la junta con el dirigente de EEUU.

Ahora, el correspondiente de la NBC News, Peter Alexander, reveló que la Casa Blanca estará enviando las invitaciones a los miembros de los videojuegos, publicó en su cuenta de Twitter.

UPDATE: WH official tells me invites to video game companies will be going out in the coming days.

So, to be clear:

-WH announces a mtg w video game execs next week

-Video game execs say it's the first they're hearing of it

-Now, WH says it's sending out invites https://t.co/yXyuWyJ22J

— Peter Alexander (@PeterAlexander) March 2, 2018