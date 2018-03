Google lanza aplicación para que padres controlen smartphones de sus hijos

Ante el aumento de los riesgos de estar continuamente conectado a Internet, la empresa Google, presentó una aplicación que permite a los padres tener un mayor control en los smartphones de sus hijos.

California, Estados Unidos.- Bajo el nombre de Family Link, Google, puso a disposición de los usuarios de dispositivos móviles que usan el sistema operativo Android una herramienta que permite tener un mayor control a los padres de familia de las acciones que realizan sus hijos con sus smartphones.

De esta forma la aplicación permite acciones de forma remota como el bloqueo del celular y aplicaciones así como delimitar el tipo de descargas que se hagan en el dispositivo, también es posible saber la ubicación del celular mediante geolocalización. A través de un comunicado, Charles Zaffaroni, gerente de Producto de Family Link, explicó que con este programa la compañia espera ayudar a que los tutores tengan un mejor control de los usos que hacen los menores cuando se conectan a la red.

“En la pantalla principal, el padre tendrá acceso a la ubicación del teléfono, las apps que usa su hijo y el tiempo que pasa en ellas; podrá bloquear el móvil a una hora determinada, y bloquear aplicaciones ya instaladas”, detalló el ejecutivo quien agregó que “Tú decides cuáles y cuánto tiempo van a utilizar las aplicaciones; al bloquearlas, las ocultas, no las eliminas, así que el proceso de lo que jugaron o hicieron tus hijos no se borra”.

Por su parte Lina Ornelas,jefa de relaciones con gobierno de Google México, señaló a El Financiero, que “muy pocos padres saben que pueden crear controles parentales. El padre debe determinar a qué tipos de contenido su hijo no debe tener acceso. Los niños en el 85 por ciento de los casos no le dicen a sus papás que tuvieron acceso a un contenido que los perturbó, porque tenía violencia o sexo explícito, y no lo dicen por miedo a que les desconecten el dispositivo”.

“Entonces si tenemos esos controles para filtrar la información y determinas los tiempos, tendremos entonces familias muy sanas digitalmente hablando”, añadió Ornelas.