PlayStation compartió la lista de videojuegos que los miembros del programa PS Plus podrán descargar de forma gratuita el próximo mes. Heavy Rain y Absolver son los juegos más esperados.

Para los usuarios de la plataforma PlayStation que cuentan con una membresía PS Plus, la llegada de un nuevo mes significan seis videojuegos de regalo y varias ofertas. Julio no será la excepción y algunos de los títulos más populares del mercado entrarán en la promoción.

PlayStation 4

Primero llegará Heavy Rain, un fascinante thriller psicológico que está lleno de giros inesperados. En un periodo de cuatro días, vas a la caza de un criminal conocido como el asesino de Origami. Cuatro personajes, cada uno siguiendo sus propias pistas y con sus propios motivos, deben tomar parte en un intento desesperado de evitar que el asesino reclame una nueva víctima. Depende completamente de ti el cómo terminará esta historia.

El siguiente es el intenso juego de pelea, Absolver. Este título de acción está centrado en artes marciales y los jugadores pueden hacer combinaciones de golpes para crear su propio estilo de pelea.

PlayStation 3

Para PS3, Rayman 3 HD estará disponible este mes de julio. Embárcate en un viaje fantástico y humorístico con Rayman y Globox para salvar a Crossroad of Dreams.

También llegará Deception IV: The Nightmare Princess. En este juego, eres la princesa Velguirie, quien busca revivir al Diablo atrapando a todos los humanos.

PS Vita

Para la plataforma portátil de Sony, Space Overlords será el primero en llegar. En Space Overlords, cuatro hermanos conocidos como los Señores Supremos han sido encarcelados por el malvado Kesedihan durante muchos años, mientras que él ha destruido lentamente el cosmos. Tú y tus hermanos deben levantarse y derrotar al mal que contamina los planetas.

Por último, Zero Escape: Zero Time Dilemma es el videojuego que cerrará este mes para PS Plus. Este presenta nuevos rompecabezas y secciones de historias totalmente animadas que traspasan los límites de la narración interactiva.

Además, para celebrar la llegada de Call of Duty: Black Ops 4, los miembros de PS Plus pueden descargar el juego Call of Duty: Black Ops 3 desde ahora hasta el 11 de julio.

Así que ya lo sabes, el próximo mes Sony celebrará la llegada del verano ofreciendo videojuegos de calidad a sus suscriptores. Para poder descargar y jugar estos videojuegos debes ser miembro del programa PS Plus, el cual tiene un costo de 59.99 dólares anuales o 24.99 dólares por tres meses de suscripción.

