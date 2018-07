Roll-Royce anuncia la creación de su propio auto volador [Fotos]

Hampshire, Reino Unido .- El mercado de autos voladores cuenta con un nuevo competidor ya que esta semana la compañía Roll-Royce presentó su modelo ‘EVTOL’ (acrónimo de ‘electric vertical take-off and landing’) el cual asegura podrá transportar por los aires entre 4 y 5 pasajeros a una velocidad de unos 400 kilómetros por hora.

El anunció de este nuevo coche volador fue realizado en el salón aeronáutico internacional de Farnborough, donde se explicó que la empresa inglesa desarrolló un sistema de propulsión para vehículos que les permitirá despegar de forma vertical y desplazarse de forma horizontal.

A través de un comunicado, el fabricante de coches y motores indicó que EVTOL tiene una autonomía de 800 kilómetros que se consiguen mediante el uso de una turbina de gas que recarga la batería y proporciona energía eléctrica a 6 hélices. El dispositivo esta diseñado para que sus alas puedan moverse hasta 90 grados, lo que aseguran le permite una mayor maniobrabilidad.

Proud and happy to have been directly involved over the past year in this project, and to be part of the team developing the Rolls-Royce eVTOL Air Taxi.@RollsRoyce #airtaxi #electric #vtol #evtol #elevate #design #Farnborough #FIA18 @AeroShef @SheffMechEng pic.twitter.com/lzZyJJRLHa

— Andrei Roibu (@AndreiRoibu) 16 de julio de 2018