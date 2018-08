Mexicanos crean aplicación para recompensar a los videojugadores

Jugar videojuegos parece únicamente una actividad lúdica mediante la cual buscamos pasar el tiempo pero ahora, una empresa mexicana permite que esta afición sea recompensada.

Ciudad de México .– Planeada inicialmente como una forma de encontrar personas con quien jugar en línea, la aplicación mexicana Qapla permite que quienes gustan de competir online se hagan acreedores a premios tanto físicos como monetarios por cada partida que ganen.

En declaraciones retomadas por Notimex, Fernando Díaz, director general de la empresa encargada de la creación de la app, explicó que “la idea es que los usuarios puedan tener beneficios reales por sus experiencias virtuales”.

Para ser parte de este programa es necesario que la persona cuente con su propia consola y videojuego, ya que el programa no es una plataforma para jugar en sí, más bien esta relacionado con una forma de llevar un registro de los encuentros ganados.

Díaz señaló que la aplicación está disponible para smartphones que utilizan el sistema operativo Android, en donde será necesario crear un perfil de usuario, identificar nuestra identidad y seleccionar en qué videojuegos deseamos participar, por el momento únicamente se pueden hacer desafíos en siete títulos Gear of War 4, Overwatch, Halo 5, Fifa 18, League of Legends, Clash Royale y Hearthstone, en sus diferentes versiones para XBOX ONE, PS4, PC así como celulares.

La forma en que se premia a los jugadores es en relación a lo encuentros ganados, para ello se deberá retar a otros usuarios, posteriormente se deberá de fijar el monto de apuesta con las “qaploins” y comenzar el juego. Quien gane la partida deberá de reportar el resultado en la aplicación y recibirá las divisas digitales del jugador que perdió.

“Una vez terminado el juego con el competidor, deberán ingresar los resultados y subir un pantallazo a la aplicación como evidencia de que se ganó la partida para recibir las monedas virtuales”, señaló el directivo quien agregó que; “Los gamers invierten tiempo y dinero y queremos recompensarlos. Que obtengan algo y que incluso lo vean como algo a lo que se pueden dedicar profesionalmente”.

Durante el primer semestre del 2018, el número de videojugadores en México tuvo un crecimiento del 11.4 por ciento, ya que de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit actualmente existen 70.1 millones de personas que realizan esta actividad cotidianamente, y se espera que que en 2018 el mercado de los videojuegos en nuestro país llegue a los 27 mil millones de pesos.