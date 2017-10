Con la victoria de Donald Trump, muchas personas se han enfocado en Los Simpson, ya que la familia amarilla había avecinado el resultado, sin embargo no es la única predicción acertada

Recientemente se anunció que el nuevo presidente de los Estados Unidos sería Donald Trump, situación que no sorprendió a los fanáticos de Los Simpson, pues en un capitulo de esta serie se anunciaba quién sería el mandatario del país Americano.

Los Simpson es una de las series animadas más populares. A lo largo de sus 27 temporadas la serie ha introducido diferentes situaciones tratando de innovar en cada capítulo, aunque algunos de estos hechos parecen increíbles, se han hecho realidad.

Algunas personas considera que la popular serie de Fox, es un gran libro de profecías que tarde o temprano han acabado por cumplirse. A continuación te presentamos las predicciones en las que ha acertado Los Simpson:

Caída de las Torres gemelas.- Durante el episodio titulado “La ciudad de Nueva York vs. Homero”, emitido el 21 de septiembre de 1997, se hace referencia a la caída de las Torres Gemelas, esto sin saber que cuatro años después se convertiría en una realidad. Además, en el episodio “Monorriel de Springfield”, se puede ver unos segundos un cuadro en el que se aprecian las torres en llamas y un avión sobrevolando el lugar.

Goleada de Alemania a Brasil.- En el capítulo “No tienes que vivir como un árbitro”, los productores de la serie predijeron un segundo maracanazo, tal y como ocurrió tiempo después.

Brote de Ébola.- En un episodio de 1997, Marge le sugiere al atormentado Bart leer un libro llamado: “George el curioso y el virus del Ébola”. Para la época en que se realizó la caricatura aún no se conocía mucho sobre la epidemia que hoy genera el caos en todo el mundo.

Videollamadas y el Smatwatch.- En el episodio de La Boda de Lisa realizado en 1995 se habla de varios avances tecnológicos que hoy en día son una realidad pero en ese tiempo era algo difícil de imaginar.

Lesión de Neymar.- En esta ocasión la predicción se hizo unos días antes de que pasará.

El ataque de tigre.- Siegfried y Roy son un mítico dúo artístico de Las Vegas, conocidos por sus espectáculos. En 1993 en un episodio dónde aparecen sus personajes parodia Roy es atacado por uno de los tigres. Justo 10 años después esto ocurrió en la vida real.

La impresión 3D.- En un episodio futurista, Marge toma una foto a sus hijos la cuál se transforma en una tarta comestible.

Error en las votaciones de Estados Unidos.- En 2008 apareció un episodio en el que Homero quería votar por Barack Obama, pero la máquina le cambió la votación y marcó a Mitt Romney. En 2012 esto se volvió realidad, y las máquinas dieron un error similar, marcando candidatos equivocados.

Videojuegos controlados con los movimientos.- Mucho antes que las compañías pensaran en lanzar videojuegos en el que las personas se tendrían que mover, Los Simpson ya los presentaban como una realidad.

Gira de los Rolling Stones.- En este capítulo aparece un poster que hace referencia a la gira que realizó la agrupación en 2010.

Star Wars y Alvin y las Ardillas.- En un capitulo de la serie del 2009 se adelantaba que la popular saga de las Galaxias regresaría a la pantalla grande con el episodio VII. Curiosamente, el cartel del estreno aparece junto con el de ‘Alvin y las Ardillas’. Las dos películas se estrenaron la misma semana del 2015.

Autocorrector.- En 1994, los Simpson idearon un autocorrector independiente que interpretaba lo que quería, tal y como pasa actualmente con el texto predictivo de los smartphones y tablets.

El Bosón de Higgs.- Homer casi acierta calculando la masa del Bosón de Higgs, también conocida como la partícula de Dios, en un capítulo de 1998. 14 años después, un equipo de investigación del CERN logró hallar la partícula, cuya masa era relativamente menor a la descubierta por el hombre amarillo.

Robo de grasa de restaurantes.- En Lard of the Dance, de agosto de 1998, Homero y Bart se embarcan en el negocio de vender grasa y terminan robando el aceite de un Krusty Burger. En 2012 el New York Post reportó que ladrones empezaron a robar aceite de restaurantes para venderlo (a 38 centavos por libra).