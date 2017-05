La exitosa serie de Netflix “13 Reasons Why“ estará de vuelta para una segunda temporada, confirmó la compañía de streaming

La primera temporada de la serie, basada en la novela homóloga para adultos jóvenes, gira en torno al suicidio de una chica de preparatoria, Hannah Baker, interpretada por Katherine Langford. Dylan Minnette, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Flynn, Justin Prentice, Miles Heizer, Brian d’Arcy James, y Kate Walsh también protagonizan la serie.

A pesar de que no se conocen detalles de la trama aún, ni si la historia seguirá a los mismos personajes, se espera que la segunda temporada muestre las secuelas del suicidio de Hannah y como los demás jóvenes comienzan su complicado camino hacia la recuperación.

La nueva entrega, que también consistirá en 13 capítulos, se estrenará en Netflix en el 2018. Brian Yorkey continuará sirviendo como productor.

Aunque Netflix no ha revelado los ratings, la serie se convirtió en el show del que más se habló en Twitter en el 2017. La segunda temporada será producida para Netflix por Paramount Television.

Se esperan más detalles pronto como la fecha de estreno oficial y la lista del elenco, para darnos una idea de la trama de la segunda temporada de “13 Reasons Why”.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. pic.twitter.com/nY5vTUfXdo

— 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) May 7, 2017