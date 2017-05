El responsable de publicar la nueva foto de ilusión óptica fue el portal alemán Jodel en donde se lanza la pregunta, ¿lo que se ve en el fondo es una pared con follaje o un lindo lago?

A través de su cuenta en Twitter, el portal lanzó la controversia, obteniendo la respuesta de usuarios; algunos aseguran que es una pared con plantas encima y al lado del muro, mientras que otros sostienen que se trata de un lago con vegetación en la orilla.

Mira la foto y comparte tu opinión con nosotros ¿Tú qué crees que es?

We are so confused 😵 Is this a river or a wall? pic.twitter.com/OdCIHtaySN

— Jodel (@jodelapp) 19 de mayo de 2017