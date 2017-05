Coldplay actuará al lado de Ariana Grande en el concierto benéfico de Manchester

La artista Ariana Grande confirmó la fecha en que se volverá a presentar en Manchester ademas de informar que actuará al de Coldplay.

Florida, Estados Unidos .- A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante estadounidense informó que el próximo 4 de junio se llevará a cabo el concierto benéfico en apoyo a las victimas del atentado terrorista que se perpetro al final de la anterior presentación de la artista en la ciudad de Manchester.

Diversos medio reportan que agrupaciones como Coldplay y la también interpretes Katty Perry y Miley Cirus también se presentaran en el recital, que se llevara a cabo en el Old Trafford Cricket Ground de Manchester y que busca recaudar fondos para las familias de los 22 muertos y 64 heridos, que fueron afectadas por el atentado terrorista del pasado 22 de mayo.

El lugar donde se realizará el show tiene una capacidad para 50 mil personas y quienes estuvieron presentes en la Arena de Manchester en el día del atentado, tendrán entradas gratis para el nuevo concierto.

Las semana pasada Grande difundió una carta donde emitió parte de sus sentimientos acerca del atentado; “No nos iremos, no viviremos con miedo. No permitiremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe. Nuestra respuesta a la violencia deber ser estar más unidos, ayudarnos”, comentó la artista de 23 años.