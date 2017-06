Anuncian que Aerosmith encabezará el festival Mother Of All en Monterrey

Las agrupaciones de rock Aerosmith y Def Leppard fueron anunciados como las bandas principales del festival Mother Of All, que se realizará en la ciudad de Monterrrey.

Monterrey, México .- A través de las redes sociales los organizadores del festival musical Mother Of All, anunciaron que las bandas de rock Aerosmith y Def Leppard encabezarán el cartel del concierto, donde también se presentaran Alice Cooper, Vince Neil de Mötley Crüe, Tesla, Tyler Bryant & The Shakedown y The Warning.



La fecha anunciada para el evento, que se realizará en el Forum Arena, ubicado en la ciudad de Monterrey, es el próximo 7 de octubre y se espera que el mismo inicie desde las 12 horas del mediodía y se tiene previsto concluir en las primeras horas de la madrugada del día siguiente.

Los boletos se pondrán a la venta a partir del 4 de junio, cuando se realice la preventa para tarjetahabientes, mientras que la venta para el público general comenzará el próximo 8 de junio.

Se contaran con dos tipo de boletos el Hangout y Rock Experience, cuyos precios son de $1,450 y $2,950, respectivamente; este último le ofrece al asistente baños climatizados y accesos preferenciales, explicaron los organizadores durante la conferencia de prensa realizada para anunciar a los participantes en el festival, reportó Excélsior.