Fanáticos recuerdan la única visita de “Batman”, Adam West, a México

Los Ángeles, Estados Unidos .- Personalidades de la televisión y del cine han hecho publicas sus condolencias a la familia del actor Adam West, quien falleció el pasado 9 de junio, y que será recordado por haber interpretado al millonario Bruce Wayne, en la serie televisiva Batman, emitida durante los años 60.

Ben Affleck, quien asumió el rol del superhéroe, en la cinta Batman v. Superman: Dawn of Justice, publicó en su cuenta de twitter el siguiente mensaje; “Adam West era el mejor ejemplo de heroísmo, amable, divertido, y sobre todo un buen tipo. Gracias por mostrarnos como se hace”.

Adam West exemplified heroism. Kind, funny and an all around great guy. Thank you for showing us all how it’s done. @therealadamwest

— Ben Affleck (@BenAffleck) 10 de junio de 2017