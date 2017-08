El perro es el animal más confiable que existe, incluso más que un humano

El perro es famosamente conocido como “el mejor amigo del hombre” y es muy cierto pues este animal, si es bien domesticado y bien cuidado por el dueño, puede convertirse en el ser más noble y honrado, inclusive más que otro ser humano.

Ante todos los animales el perro puede generar lazos fuertes con los seres humanos, sin embargo, si el animal no es tratado y cuidado como debe de ser, puede convertirse en un animal difícil de confiar a los humanos, e inclusive ser peligroso para la comunidad.

De acuerdo con el portal The Huffington Post, la psicóloga y maestra en neurobiología, Laura Cuaya proporcionó con la teoría de que los perros se parecen a sus dueños. “Los perros y sus dueños sí se parecen debido a que la naturaleza de este animal es mimetizarse e imitar lo que ven”, apunta la psicóloga.

Sin embargo, hay personas que opinan que el perro domesticado ha sido un error. Pues el biólogo Raymond Coppinger en su libro Dogs expresa: “el perro domesticado en casa ha evolucionado como un parásito. He estudiado y observado por años a perros que jalan trineos en Alaska, he estudiado a los que viven en las calles de muchos países latinoamericanos y los he visto salvajes en los campos. Un perro no puede ser feliz siendo como humano”. Expresa el biólogo en su libro.

El portal apunta que existen alrededor 18 millones de canes y solo el 30% de ellos tienen dueño. Lo que expresa el biólogo Coppinger es que la unión entre el perro y el humano ha sido peor para el animal, pues el humano obtiene beneficios utilizando al perro como herramienta y opina que los perros que han vivido en la naturaleza, sin intervención del humano, son más felices.

No obstante, estudios realizados por Laura Cuaya datan que los perros domesticados entienden las emociones y gestos que expresan los humanos, “inclusive pueden reconocerte con sólo ver tu foto y reaccionar a todo lo que hagas”, comentó Cuaya.

Sin embargo, el animal no solo puede reaccionar y entender los sentimientos de su dueño, también puede generar lazos tan fuertes con su amo que trata de hacer lo posible para dar felicidad. “Sólo bastaran tres días de contacto o 10 minutos de caricias para que un perro y una persona generen un lazo; y algo especial de los canes es que pueden formar lazos de apegos a cualquier edad”, asegura la bióloga.

Como conclusión, pueden existir personas que puedan dar la teoría de que los perros pertenecen en la naturaleza, fuera del contacto humano, como Coppinger. Sin embargo, existen señales claras de amor entre el perro y el humano. Si tienes dudas sobre el amor de tu mascota, puedes checar el cuadro a continuación realizado por Teh Huffington Post con la información proporcionada por la bióloga Laura Cuaya.