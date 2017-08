Se revela juego móvil The Walking Dead con una mecánica similar a Pokémon Go

El año pasado la aplicación de Nintendo, Pokémon Go, hizo historia convirtiéndose en la app más descargada de todos los tiempos. A pesar de que hoy en día no todos los usuarios están usando la divertida app, Pokémon Go ha hecho una gran reputación como un juego de localización, pero ¿Cómo sería esta mecánica de aplicación mezclando con la franquicia de The Walking Dead?

Un tráiler se liberó en los medios digitales titulado: The Walking Dead: Our World. A pesar de que no contiene ningún gameplay de la app, el video comunica como si el juego tuviera el objetivo de encontrarte y luchar zombies en realidad aumentada, similar cuando un usuario que use Pokémon Go se encuentre pokémons con la herramienta de la cámara de su smartphone.

También te puede interesar: Creador de The Walking Dead demanda a AMC por el manejo de la serie televisiva.

El video no explica la mecánica del juego por lo que diferentes portales, como IGN, sospechan que, para combatir contra los caminantes, el usuario deberá caminar y explorar el mundo para encontrarse armas y objetos que puedan servir para luchar contra los caminantes. Se sospecha que, para obtener las armas de todo tipo, se tendría que ir a locaciones muy similares a los Poke Stops donde ofrecen pokebolas, medicinas, comida y huevos pokémon.

Cabe destacar que en el tráiler cuenta con la aparición de personajes icónicos de la serie televisiva, Rick, Daryl y Michonne, ayudan a los usuarios en combatir a los muertos.

The Walking Dead: Our World estará disponible tanto en Android como en dispositivos iOS, no obstante, todavía no hay fecha de estreno, ni fecha aproximada. Se revelará más información hasta que el estudio revele nuevos detalles del juego. Sin más preámbulo, aquí les dejamos el primer tráiler del juego para móviles.