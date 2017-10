Niños que protagonizaron en películas de terror y nos dieron pesadillas

Las películas de terror han sido uno de los géneros que más ha atrapado la atención de la audiencia, sin embargo, realizar una cinta de dicho estilo es de los más laboriosos de desarrollar, ya que hoy en día es muy desafiante asustar al espectador.

No obstante, no podemos negar que una película de miedo en donde el niño es la figura de terror del filme puede dejarnos con pesadillas o no dejarnos dormir en mucho tiempo. Es por ello que enunciaremos ciertos filmes en donde los niños tomaron el control del género de terror y realmente dieron miedo.

Las gemelas en El Resplandor

A pesar de que las niñas no fueron las protagonistas de la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, su presencia ante el niño montado en el triciclo fue una de las más espeluznantes, sin mencionar los repentinos cortes en donde las niñas aparecen masacradas.

Samara Morgan en El Aro

Ya sea la versión estadounidense o Sadako, la versión japonesa, El Aro es una de las franquicias de terror más reconocidas por los cinéfilos. La niña que salía del televisor era una de las escenas más terroríficas de la saga, sin mencionar los otros horrores que aparece en la película después de que la víctima tenía siete días antes de morir.

Regan MacNeil en El Exorcista

Han existido un sin número de adaptaciones en donde la película se centra en el exorciwsmo de un joven, inclusive hoy en día hay una serie de televisión. Sin embargo, la versión de 1973 es considerada una de las mejores, sino la mejor. La actuación de la actriz Linda Blair como la niña Regan es una de las más excepcionales pues dejo a muchas personas en ese entonces con mucho terror de cómo se encontraba poseída la menor por el demonio Pazuzu.

Esther en La Huérfana

Esther fue la estrella de este filme. La Huérfana trata de una misteriosa niña que es aceptada dentro de una amistosa familia. Sin embargo, esta tétrica pequeña comienza a revelar su verdadera identidad, en donde era una psicópata atrapada en el cuerpo de una niña; una película similar al clásico filme, Chucky.

Rhoda Penmark en La Mala Semilla

Este clásico de 1956 cuenta el desarrollo de una sociópata, Rhoda Penmark, una niña que, a pesar de su inocente y tierna imagen, esconde un lado oscuro y tétrico en donde asesina a personas. La Mala Semilla, es un clásico, si no la has visto te la recomendamos ver.

Tomás en El Orfanato

Hace diez años que se estrenó la cinta española El Orfanato, dirigida por J. A. Bayona. El papel de Tomás fue distinguido entre la audiencia por su tétrica, pero icónica máscara de saco. A pesar de que Tomás no es el protagonista, el niño proporcionaba miedo a la audiencia.

Kevin Khatchadourian en Tenemos que hablar de Kevin

El adolescente Kevin es la estrella del filme, en donde crece para convertirse en un asesino en serie de su propia escuela. Cabe destacar que la versión infantil de Kevin es igual de temible que su versión adolescente; durante los flashbacks, se puede apreciar cómo el protagonista se convierte poco a poco en un psicópata. Se puede comentar que Ezra Miller (quien estelarizará como Flash en la Liga de la Justicia), al igual que Jasper Newell y Rocky Duer hicieron un estupendo trabajo.