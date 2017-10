El cantante Tom Petty se encuentra en estado crítico después de sufrir un ataque cardíaco

El músico estadounidense Tom Petty se encuentra en estado critico después de que fuera localizado inconsciente y sin poder respirar en su domicilio.

Los Ángeles, Estados Unidos .- Los reportes iniciales aseguraban que el rockero Tom Petty habia fallecido la tarde de este 2 de octubre en un hospital de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, después de haber sido localizado inconsciente y sin poder respirar, debido a un ataque cardíaco, en su casa de Malibú..

Pero el Departamento de Policía de Los Ángeles aclaró, a través de sus redes sociales, que no tiene información sobre la muerte del cantante Tom Petty, agregando que “informaciones iniciales fueron involuntariamente proporcionadas a algunas fuentes mediáticas”.

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 de octubre de 2017

El Mundo recordó que Petty, cuenta con más de 80 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, que se conforma de 13 álbumes con Tom Petty and the Heartbrakers y tres en solitario, recalcando que alcanzó gran popularidad durante la década de los 70 con su banda, la cual forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2002.

Su último concierto fue el pasado lunes en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde finalizó por una gira por Estados Unidos. en días pasados había declarado que seguramente ese ese sería su show.

“Ya estamos todos en la parte trasera de los 60 años”, indicó a Rolling Stone. “Tengo una nieta ahora y me gustaría verla lo más que pueda. No quiero pasarme la vida en la carretera. Este tour me va a llevar como unos cuatro meses. Con una niña pequeña, eso es mucho tiempo”, declaró Petty.