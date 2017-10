A solo unos días de su estreno, la serie emocionó a sus fans con un nuevo adelanto

Una de las series originales de Netflix más aclamadas es Stranger Things. A más de un año de su lanzamiento, los actores Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp por fin regresan con la segunda temporada y el esperado estreno el 27 de octubre.

Netflix lanzó el trailer donde se revela qué ha pasado en Hawkins tras el regreso de Will, la desaparición de Eleven y los extraños sucesos que acechan al primero; precisamente hoy viernes 13 y a tan solo 13 días del estreno.

Más sucesos misteriosos envuelven al laboratorio, Will logró sobrevivir del mundo invertido y huir del Demogorgon, pero no ha logrado escapar del todo. “En la noche de Halloween Will vio una especie de sombra” son las palabras que usa Mike y con las cuales inicia el tráiler.

“Dijeron que está cosa estaba en su mente, ¿y que hicieron? nada. ¿Qué sucede con mi niño?” son las palabras que usa Joyce para saber qué pasa con Will, quien es controlado por algo externo a él, algo que “si alguien sabe como destruirlo, es él”. Se acerca el Día del Juicio Final, se preparan para lidiar una batalla y como escena final: un bate de béisbol con clavos en él.

Recordemos que la temporada pasada terminó con el regreso de Will y la desaparición de Eleven. La pandilla se interesa en ayudar a Eleven, quien está de regreso mientras escapa de algo o de alguien.