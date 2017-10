¿Qué son los supermaratoneros? México ya cuenta con 8 millones de ellos

Todo usuario quiere ver su serie de TV favorita y no perderse ni un capítulo de lo que ha sucedido. Sin embrago existen personas que tratan de ver la serie en el periodo más corto que sea posible y la plataforma Netflix cuenta con una gran cantidad que aprecian sus series completas en menos de 24 horas.

De acuerdo con la misma plataforma de servicio de streaming online, los supermaratoneros son conocidos como personas que se avientan una serie o temporada completa dentro de las 24 horas que se insertó en la plataforma y presumen sobre su “logro” en las redes sociales.

De acuerdo con el periódico español Diario Wearable, apuntó que México está posicionado en séptimo lugar entre los 10 países con mayor índice de supermaratoneros, en primer lugar se encuentra Canadá, seguido de Estados Unidos y en tercero Dinamarca.

Netflix publicó una gráfica de cómo el número de usuarios mexicanos incrementó con el paso de los años con el lanzamiento de series exclusivas de la plataforma como Orange is The New Black, Narcos y The Defenders. Actualmente, México cuenta ya con 8.4 millones de usuarios que ven y completan sus series en menos de 24 horas.

Asimsimo, la compañía reveló una lista de las series más maratoneadas por los usuarios, en donde la mayoría prefiere la serie de Gilmore Girls que series de ciencia ficción como The Defenders o Stranger Things.