Ron Howard presenta el título oficial de la película de Han Solo

Oficialmente, ha concluido la filmación de la película de Han Solo y como avance, el cineasta Ron Howard (quien dirigió películas como En el Corazón del Mar, la trilogía de El Código Da Vinci, Apollo 13, entre otras) reveló el título oficial de la película que será bautizado como Solo: A Star Wars Story; un nombre que contiene la misma táctica que fue la película de Gareth Edwards, Rogue One: A Star Wars Story.

Se puede suponer que el término “A Star Wars Story” puede indicar como un spin-off de la franquicia, pues también se tiene pensado realizar una película sobre la vida de Obi-Wan Kenobi, Yoda y Boba Fett.

En el video, el cineasta pregunta si puede revelar el título oficial de la película, cuando aparece Chewbaca y le entrega una cartulina donde aparece el nombre oficial de la cinta y es cuando el director ron Howard concluye diciendo: “Nos vemos el año entrante”.

La nueva película sobre Han Solo será interpretado por Alden Ehrenreich; Woody Harrelson interpretará a Beckett, el mentor del popular contrabandista; Donald Golver estelarizará a un joven Lando Calrissian. Toda la historia de la película cuenta sobre las aventuras de Solo antes de haber conocido a Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi.

Solo: A Star Wars Story está programado para estrenarse en cines el 25 de mayo de 2018.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr

— Ron Howard (@RealRonHoward) October 17, 2017