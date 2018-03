Estas son las películas animadas que estarán llegando del 2018-2021

Hay todo un catálogo de películas animadas que estarán llegando al final de la década.

Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros., Universal Studios, Sony Pictures, Pixar Studios, entre otras compañías, tienen grandes planes para lo que queda de la década, pues hay toda una lista de películas que se encuentran en desarrollo para estrenarse en cines.

De acuerdo con el portal Coming Soon reveló un total de 33 filmes programados para estrenarse entre los años 2018 y 2021. Muchas de estas películas son en realidad secuelas como Los Increíbles 2 y Hotel Transilvana 3 y otras son adaptaciones de exitosas series de televisión.

A continuación, mostraremos la lista de películas confirmadas del 2018 al 2021.

Isle of Dogs

La cinta es desarrollada detrás de la industria que realizó El Fantástico Sr. Zorro. La historia se enfoca en un grupo de perros que fueron desterrados en una isla, luego de una enfermedad proveniente de los caninos. Un niño quiere encontrar visita la isla para encontrar a su perro. Se estrena el 23 de marzo.

Sherlock Gnomes

De la franquicia de Gnomeo y Julieta, el estudio Walt Disney lanza a la pantalla grande una parodia similar, pero sobre el detective Sherlock Holmes el cual investiga la desaparición de los nomos en el jardín. Está programada para el 23 de marzo.

Duck Duck Goose

Esta divertida película cuenta la historia de un ganso que se encuentra herido mientras viajaba hacia el sur. Dos simpáticos patos tratarán de ayudarlo. La cinta arriba en cines el 20 de abril.

Animal Crackers

Animal Crackers tiene un manejo similar a Toy Story, sin embargo, en vez de que sean juguetes son ahora galletas. La cinta cuenta de una familia que hereda un circo y una caja de galletas de animalitos que la persona que lo coma se convierte en el animal que tenía. La cinta llega en cines el 27 de abril.

Los Increíbles 2

Después de 14 años, Pixar Studios traerá de vuelta la franquicia de los superhéroes, Los Increíbles. No obstante, la trama de la secuela tomará inmediatamente después de que terminara la primera cinta. La película estará llegando a cines el 15 de junio.

Hotel Transilvania 3: Vacaciones de Verano

La tercera entrega de Hotel Transilvania estará llegando en cines el 13 de julio y relata que la hija de Drácula, Mavis, organizó un crucero para que su padre descansara de la presión que sucede en el hotel.

Teen Titans Go! To the Movies

Nuevamente, la franquicia de los jóvenes titanes tendrá una película adaptada de la serie televisiva y estará llegando el 27 de julio.

Smallfoot

La película de Warner Bros. se centra en el monstruo Yeti que trata de probar la existencia de pequeños pies o seres humanos en términos populares. Smallfoot llega en cines el 28 de septiembre.

El Grinch

Después de la exitosa película interpretada por Jim Carrey, llegará una adaptación animada del monstruo que odia la navidad, programada para el 8 de noviembre.

Ralph el Demoledor 2

La película que cuenta sobre un villano de videojuegos estará de vuelta cuando Ralph visite por primera vez el mundo de la internet. La cinta llegará a los cines el 21 de noviembre.

Arctic Justice

Esta película cuenta sobre un zorro ártico que sueña con unirse al servicio secreto ártico para combatir el mal. Esta programada para este 2018.

The Lego Movie 2

La secuela a la película que se lanzó en el 2014 en donde continua con la vida de Emett. La cinta está programada para el 8 de febrero de 2019.

Cómo entrenar a tu dragón 3

Después de dejar un cliffhanger en donde el villano escapa de las fuerzas de Hipo, 20th Century Fox anunció la tercera entrega de la película, el cual, estaría arribando a los cines el 1 de marzo de 2019.

Amusement Park – 15 de marzo de 2019

Playmobil: Robbers, Thieves & Rebels – 19 de abril de 2019

Uglydolls – 10 de mayo de 2019

Toy Story 4 – 21 de junio de 2019

The Angry Birds Movie 2 – 20 de septiembre de 2019

La Familia Addams – 11 de octubre de 2019

Sonic The Hedgehog – 15 de noviembre de 2019

Frozen 2 – 27 de noviembre de 2019

La Vida Secreta de tus Mascotas 2 – 7 de junio de 2019

The Call of the Wild – 25 de diciembre de 2019

Spies in Disguise – 18 de enero de 2020

Loud House – 7 de febrero de 2020

Nimona – 14 de febrero

Trolls 2 – 17 de abril de 2020

Scooby Doo – 15 de mayo de 2020

Minions 2 – 3 de julio de 2020

Bob’s Burgers – 17 de julio de 2020

Bob Esponja la Película – 31 de julio de 2020

Los Croods 2 – 18 de septiembre de 2020

Un Jefe en Pañales 2 – 26 de marzo de 2021