Los dos mexicanos fueron severamente criticados en redes sociales tras sus “fallidas” presentaciones en los premios de la Academia.

Durante la ceremonia de la entrega de los Oscars, el actor Eugenio Derbez pasó un momento incómodo tras hacer un chiste que no fue bien recibido por la audiencia. El mexicano fue el encargado de presentar a Gael García y Natalia Lafourcade, quienes interpretaron la canción del filme Coco “Recuérdame”. Derbez, quien es comediante, decidió darle un poco de carisma a su intervención diciendo “Coco lleva a un niño mexicano de 12 años de la tierra de los vivos a la frontera de la tierra de los muertos todo por el amor de su familia, porque ya saben, en el más allá no hay muros”, chiste que no causó ninguna gracia entre los presentes.

Por otra parte, el actor y director Gael García Bernal también recibió fuertes críticas por su interpretación de la mencionada canción de Coco, en la cual sonó desafinado.

Un usuario de Twitter le escribió directamente a Gael García en un tuit “Todos los mexicanos a celebrar cantando los dos Oscar… tú descansa, Gael, fue un día muy pesado”. A lo que él actor respondió “Tú vete a dormir, que yo estoy feliz e invitado a las fiestas”. El actor dio voz al personaje Héctor en la película.

En las redes sociales el hecho no pasó desapercibido ya que fue blanco de memes tras el incómodo momento que protagonizó durante la ceremonia.

Coco se llevó la estatuilla como Mejor Película Animada. Además de Derbez y Gael García, otras personalidades mexicanas estuvieron presentes en la premiación, entre ellas, Natalia Lafourcade, Eiza González, Lupita Nyong’o, Guillermo del Toro quien ganó el Oscar a Mejor director y Mejor película.

Eugenio Derbez se sobreactúa para presentar una canción. — Leonardo García Tsao (@walyder) March 5, 2018

Yo, mientras veía a Eugenio Derbez tratando de contar chistes en los #Oscares pic.twitter.com/WCPAvMtXkc — Raquel Hernandez (@raqueldotnyc) March 5, 2018

¿Qué clase de “chiste” se echó Eugenio Derbez? — American Honey C-137 (@mslvva) March 5, 2018

El José José actual canta mejor que Gael García. — Chico de las poesías (@mauroazua_) March 5, 2018

"Como hacemos para que la gente no llore durante la canción de Coco?" Pongamos a Gael Garcia Bernal a cantar. — El George (@ElGeorgeRiveraR) March 5, 2018

Gael García Bernal cantó tan mal que ahora la canción se llama "Olvídame". — Pedro Canelo (@pedrocaneloec) March 5, 2018

Gael García me acaba de hacer acordar porque nunca entré sobrio a un karaoke. — Jerónimo Pimentel (@jeropim) March 5, 2018

Ay…#GaelGarcía sí, eres mejor actor que cantante 🙈 — Gaby Meza (@GabyMeza8) March 5, 2018

Recuérdenme nunca ir a un karaoke con Gael García Bernal. — Santiago Rendón (@santorendon) March 5, 2018

