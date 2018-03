Integrante de la serie Sex and the City se postula como gobernadora de NY

Nueva York, Estados Unidos .- Durante las elecciones primarias del partido republicano para la gubernatura del estado de Nueva York la actriz Cynthia Nixon, reconocida por interpretar a Miranda Hobbes en la serie Sex and the City, competirá contra al actual gobernador, Andrew Cuomo, quien ocupa el cargo desde 2010, por la postulación, el anunció lo dio Nixon a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el sitio de campaña de la actriz, ella ha pasado los últimos 17 años luchando en todo el estado de Nueva York por una mejora en las escuelas y un financiamiento educativo más igualitario, actuando además como presidenta y organizadora de la Alianza para una Educación de Calidad. Asi como defensora de los derechos e igualdad de la comunidad Lesbico Gay, ademas de que ayudó a crear Fight Back New York, campaña que intenta destituir a los senadores estatales que se oponen al matrimonio entre parejas gay.

Si es elegida gobernadora, Cynthia Nixon sería la primera mujer elegida para ocupar el cargo más alto de Nueva York y la primera gobernadora perteneciente a la comunidad Lesbianas, Gais,​ Bisexuales y Transexuales LGTB.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 de marzo de 2018